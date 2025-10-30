Dev rakam! Havacılık sektörü para basıyor

Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), Türkiye’de havacılık sektörünün Gayrisafi Yurtiçi Hasıla’ya (GSYİH) yaptığı katkının 82,4 milyar dolar olduğunu duyurdu. Raporda ayrıca, sektörde doğrudan 234 bin 300 kişinin istihdam edildiği belirtildi.

IATA, havacılık sektörünün Türkiye ekonomisine katkısının rakamsal düzeyde etkilerinin yer aldığı bir rapor yayınladı. Yayınlanan raporda havayolları, havalimanları ve havacılık şirketlerinin ülke ekonomisine büyük katkı sağladığının altı çizildi. Birlik tarafından hazırlanan Türkiye raporunda "Hava taşımacılığının ülke ekonomisine katkısını ölçme yollarının iki temel göstergesi vardır. Birincisi istihdam edilen kişi sayısı ikincisi ise havacılık sektörünün Gayrisafi Yurtiçi Hasıla'ya olan katkısıdır" denildi. Düzenlenen Türkiye raporunda, turizm faaliyetleri, tedarik zincirleri alanlarının da yer aldığı havacılık sektörünün GSYİH’e 82,4 milyar dolarlık bir katkı sağladığı ve bunun hasılanın yüzde 7,4’üne tekabül ettiği açıklandı. Raporda ayrıca Türkiye’de havacılık sektöründe doğrudan 247 bin 300 kişinin çalıştığı, bunun ülkeye katkısının 14,3 milyar dolar olduğuna da değinildi. Türkiye’deki havayolu şirketleri 53 bin kişiye istihdam sağlarken bunun GSYİH’e katkısı 6,7 milyar ABD dolar olarak gerçekleşti. Havalimanlarında ise 194 bin 300 kişi çalışırken hasılaya 7,5 milyar dolar katkı sağlanmış oldu. Raporda havacılıkla desteklenen turizmin Türkiye'ye 49,6 milyar ABD doları katkısı olduğu da açıklandı. (DHA)