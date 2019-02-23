Dev projenin temelleri atıldı! Tersane İstanbul, 60 bin kişiye istihdam sağlayacak

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tersane İstanbul" temel atma töreninde konuştu.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Tersane İstanbul Projesi İstanbul'u çok farklı bir konuma taşıyacak. Bu projeyi yap-işlet-devret modeliyle hayata geçireceğiz.

Türkiye'nin en önemli 3 müzesi de burada inşa edilecek. Kadın müzesi de aynı şekilde inşa edilecek. Zira ülkemiz bu yönde çok zayıf. İlk defa bir kadın müzesini burada inşa edeceğiz. Bir diğeri de Türk-İslam müzesi de inşa edilecek. Kültür hayatına böylece katkıda bulunmuş olacağız. Bunun yanında da elbette tiyatro, sinema, sergi alanları ve otoparklar olacak.

İlk etap Kasım'da açılacak

100 bin metrekarelik açık yaşam alanı ile 80 bin metrekare perakende alanı da bu projenin bir parçasıdır. Yine proje içinde ofis binaları, dükkanlar, lokantalar ile bin kişilik bir de cami bulunuyor. Müştemilatıyla, muhtevasıyla, mimarisiyle, konumuyla şehrimize layık bu projenin yatırım süresi tamamıyla 3 yıl ama kasım ayında inşallah ilk etabı diyebileceğimiz bölümünü açmış olacağız.

60 bin kişiye istihdam

Tabi işletme süresi 45+4 yıl, 49 yıl inşasıyla beraber. İhale bedeli 1 milyar 429 milyon lira olan Tersane İstanbul Projesi'nden devlet sadece kira bedeli olarak toplam 1 milyar 346 milyon dolar artı KDV geliri elde edecektir. Bunun yanında projenin Haliç ve İstanbul için oluşturacağı katma değer ile ülkemizin kazancı daha da artacaktır. Proje yapım aşamasında 4 bin kişilik hizmete girmesiyle, doğrudan 15 bin, dolaylı 45 bin olmak üzere 60 bin insanımıza yeni istihdam sağlayacaktır.

Bunların işi hep engellemek

Proje İstanbulumuzun marka değerini artırmakla kalmayacak, inşallah Türkiye'nin turizm gelirine de olumlu katkı yapacaktır. CHP İstanbul'a ve diğer illerimize kazandırdığımız her yatırımda olduğu gibi bu projede de soluğu hemen mahkemede aldı.

Şimdiye kadar milletimizin ve ülkemizin yararına hangi projeyi yapmaya kalktıysak hep engel olmaya çalıştılar. Asrın projesi Marmaray'ı engellemeye çalıştılar, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden yeni İstanbul Havalimanı'ndan bizi vazgeçirmek istediler. Her türlü provokasyonları denediler. Ama biz yılmadık, yolumuza devam ettik. Şehir hastanelerimizi kötülemek için yalan haberler yaptılar. Nerede hayırlı bir iş var, karşısında CHP'yi görürsünüz. Yasakları ve baskıları savundular. Darbe ve vesayet yanında saf tuttular. Türkiye'yi kalkındırmanın değil, günü kurtarmanın derdindeler. Seçim dönemlerini en az zararla atlatmayı hesaplıyorlar.

Projenin bu aşamaya gelmesini son derece önemli görüyorum. Açıkçası bugünkü şu manzara, Türkiye'de yegane varlık gayesi, hizmet- yatırım düşmanlığı olan malum kesime verilmiş esaslı bir derstir.