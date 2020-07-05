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Dev proje duyuruldu! 2 yıl içinde bitecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "(Çukurova Bölgesel Havalimanı) Çukurova bölgesine, saygıdeğer vatandaşlarımıza, milletimize yakışır bir havalimanı yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-07-05 13:08:00 -
Dev proje duyuruldu! 2 yıl içinde bitecek

Karaismailoğlu, "Bütün çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Şu an pist çalışmasının üzerindeyiz. İnşallah yıl sonuna kadar bütün altyapı çalışmalarımızı tamamlayacağız. Yine havalimanı bağlantı yollarıyla ilgili çalışmalar da hızlı bir şekilde devam ediyor. Önümüzdeki yılın başlarında havalimanı yol bağlantılarını da bitirmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu sözlerine bu şekilde devam etti: "(Çukurova Bölgesel Havalimanı) Üstyapıyla ilgili de projelerimizi tamamladık. İlk aşamada, birinci etapta 8 milyon yolcuya hizmet edecek havalimanı terminali projelerini tamamladık. Devamında da 12 milyon yolcuya hizmet edebilecek kapasitede bir havalimanı projelendirdik. İnşallah önümüzdeki günlerde ihalesini yapıp bu yıl içerisinde inşaatına başlayıp en geç 2 yıl içerisinde de inşaatını tamamlama hedefi içerisindeyiz."

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Yorumlar

Abdülkadir

Yandık gene. Uçmayan uçağın, yolcunun parasını gene biz ödeyeceğiz.
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Fehmi

Sayın Bakanım, Kanal İstanbul ne oldu? Vaz mı geçtiniz? Dört gözle bekliyoruz.
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