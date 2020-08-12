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Aktüel

Dev petrol platformu "GSP Saturn" İstanbul Boğazı'nda ilerliyor

Yeniakit Publisher
2020-08-12 11:35:48 -
Dev petrol platformu "GSP Saturn" İstanbul Boğazı'nda ilerliyor

İSTANBUL (AA) - Panama bayraklı, 5 bin 235 groston hacminde, 52,4 metre uzunluğundaki "GSP Saturn" petrol platformu, Karadeniz'e doğru ilerliyor.

Alınan bilgiye göre, önceki yıllarda da birçok defa Boğaz'dan geçiş yapan platformun kuleleri köprülerden geçişin kolaylaştırılması için alçaltıldı.

Sabah 06.00 sularında Marmara Denizi'nden Karadeniz yönüne doğru geçiş için izin verilen platforma Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı römorkörler de eşlik ediyor.

Platform 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçerken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne doğru ilerleyişini sürdürüyor.

Platformun 27 Aralık 2018'deki geçişinde İstanbul Boğazı geçişe çift yönlü kapatılmıştı.


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