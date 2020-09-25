Dev orkinosu görenler şaşkınlığını gizleyemedi!

Bilecik’te bir balıkçı tarafından kente getirilen dev orkinos balığı 320 kg ağırlığında tezgahta yerini aldı. Görenlerin ilgi odağı haline gelen dev orkinos balığıyla fotoğraf çekilme yarışına girildi.

Bilecik merkez Şadırvan bölgesinde sergilenen bu balık Çanakkale boğazında yakalandığı belirtildi. Vatandaşların ilgi odağı haline gelen dev orkinosla önce fotoğraf çekildi sonra şifa deposu bu balığı satın alma girişiminde bulunuldu.

Balık Satıcısı Celal Karakara yaşanan ilgiden memnun olduğunu dile getirerek, “Bugün bazı müşterilerimiz fotoğraf bazı müşterilerimiz şifa deposu balıktan 1 kilo almak için akın ettiler. Balığımız kısa bir süre içinde tükenir. Çünkü Bilecik halkı bu balığa fazla ilgi gösteriyor. Bu balık omega 3 içerir. Kanın pıhtılaşmasına, beyindeki elektrik sinyallerinin güçlendirilmesine, selenyum, toksinler, sodyum göz kuruluğuna en iyi gelen yiyecek. Bizler de ara ara böyle getiriyoruz” açıklamasını yaptı.