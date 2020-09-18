Dev operasyona 747 personel… ‘Yıldırım’ art arda çarpıyor
İçişleri Bakanlığı, 747 personelin katıldığı Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonunu duyurdu.
Bebek katili bölücü terör örgütünü ülkemizden tamamen temizlemek için art arda ‘Yıldırım’ operasyonları devam ediyor.
PKK terör örgütü başta olmak üzere, DAEŞ, YPG gibi terör unsurlarının barındığı bölgeler yerle bir edildi.
Terör örgütünün birçok sığınak ve cephaneliği imha edildi.
İçişleri Bakanlığı’ndan ‘Yıldırım’ operasyonlarına ilişkin yeni açıklama geldi. Açıklamada, "Bitlis'te 747 personelin katılımıyla Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu başlatıldı" denildi.
Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu resmen başlatıldı.
747 personel
Dev operasyona Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 747 personelin katıldığı bildirildi.
71 terörist etkisiz hale getirildi
13 Temmuz 2020 tarihinde başlatılan Yıldırım Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 71 terörist etkisiz hale getirildi.
Ayrıca 141 mağara, sığınak ve depo imha edildiği aktarıldı.