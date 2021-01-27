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Gündem Dev operasyon! Onlarca gözaltı var
Gündem

Dev operasyon! Onlarca gözaltı var

Balıkesir'de terör örgütü DEAŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda 126 zanlı gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-01-27 16:39:00 - 2021-01-27 17:14:08
Dev operasyon! Onlarca gözaltı var

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 148 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Komutanlığı ekipleri 58 ilde operasyon başlattı.
Ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, DEAŞ ile irtibatlı oldukları ve örgüte finans sağladıkları öne sürülen 126 zanlıyı gözaltına aldı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, silah, para ve para trafiğini gösteren ajanda ile dekontlar ele geçirildi.

Diğer 22 şüphelinin de yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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