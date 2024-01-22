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Gündem Dev operasyon duyuruldu! Bakan Yerlikaya görüntüleri paylaştı
Gündem

Dev operasyon duyuruldu! Bakan Yerlikaya görüntüleri paylaştı

Yeniakit Publisher
2024-01-22 08:35:00 - 2024-01-22 08:40:49

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kaçak ve sahte alkol üretimi için kullanılan etil alkol ticaretinin engellenmesine yönelik Samsun'da düzenlenen Çengel-6 Operasyonu'nda 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vatandaşımızın can güvenliği ve sağlığı için alkol kaçakçılarına ve sahte alkol üretimi yapanlara karşı operasyonlarımız da artarak devam edecek." ifadesini kullandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda Atakum'da bir tırdan başka bir araca etil alkol aktaran 2 kişinin suçüstü yakalandığını belirten Yerlikaya, operasyonda ele geçirilen 1 ton 56 litre etil alkolle yaklaşık 4 tonluk kaçak ve sahte alkol üretiminin önüne geçildiğini kaydetti.

Görüntüler paylaşıldı

Yerlikaya, operasyona ilişkin görüntüleri de paylaşarak operasyonu gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik etti.

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