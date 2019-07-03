Dev operasyon! 5 milyon 430 bin ele adet geçirildi
Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında jandarmanın düzenlediği operasyonda 5 milyon 430 bin 704 kök Hint keneviri ve 63 kilogram esrar ele geçirildi, teröristlerin kullandığı 15 mağara tahrip edildi.03 Temmuz 2019 Çarşamba 08:45
Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında jandarmanın düzenlediği operasyonda 5 milyon 430 bin 704 kök Hint keneviri ve 63 kilogram esrar ele geçirildi, teröristlerin kullandığı 15 mağara tahrip edildi.
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