Dev operasyon! 5 milyon 430 bin ele adet geçirildi Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında jandarmanın düzenlediği operasyonda 5 milyon 430 bin 704 kök Hint keneviri ve 63 kilogram esrar ele geçirildi, teröristlerin kullandığı 15 mağara tahrip edildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında jandarmanın düzenlediği operasyonda 5 milyon 430 bin 704 kök Hint keneviri ve 63 kilogram esrar ele geçirildi, teröristlerin kullandığı 15 mağara tahrip edildi. Ayrıntılar geliyor...

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