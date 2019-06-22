Dev operasyon! 26 ilde düğmeye basıldı, 114 kişi gözaltında
26 ilde iletişim yoluyla dolandırıcılık yapan organize suç örgütü, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonla çökertildi.22 Haziran 2019 Cumartesi 13:00
İstanbul, İzmir, Ankara, Tekirdağ, Hatay, Gaziantep, Konya, Bitlis, Şırnak illeri başta olmak üzere toplam 26 ilde 54 ayrı adreste eş zamanlı operasyonda 114 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şahısların kendilerini polis, asker, savcı gibi unvanlar ile tanıtarak vatandaşlar üzerinde korku ve tedirginlik yaratmak suretiyle para talep edip dolandırdıkları tespit edildi.
Yakalanan şahısların üzerlerinde, araçlarında ve evlerinde yapılan aramada ise dolandırıcılık olaylarında kullanıldığı tespit edilen 57 adet cep telefonu, 42 adet sim kartı, 1 adet laptop, 1 adet bilgisayar kasası, 1 adet av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, banka kartları ve sim kart blokları ele geçirildi.
98 şüpheli tutuklandı
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Akçakale Adliyesine sevk edilen şüphelilerden 98’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 16 şüpheli ise Adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Yapılan operasyon ile vatandaşlarımızın toplam 11.403.350.00 TL parasının dolandırılması ortaya çıktı.
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