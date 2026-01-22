  • İSTANBUL
Dev nükleer santralinde alarm: Reaktör yeniden başlatılamadı

Dev nükleer santralinde alarm: Reaktör yeniden başlatılamadı

Tokyo’daki Kashiwazaki-Kariwa Nükleer Santrali’nde reaktör yeniden devreye alınırken izleme sisteminden alarm geldi; TEPCO işlemleri durdurdu, reaktör stabil ve çevreye radyasyon sızıntısı olmadığı bildirildi.

Tokyo Electric Power Company (TEPCO), Kashiwazaki-Kariwa Nükleer Santrali’nde bir reaktörün yeniden devreye alınması sırasında izleme sisteminden alarm geldiğini bildirdi. Alarmın ardından işlemlerin planlı şekilde durdurulduğu aktarıldı.

TEPCO sözcüsü Takashi Kobayashi, arızalı bir elektrik ekipmanının incelendiğini ve sürecin uzayacağının anlaşılması üzerine kontrol çubuklarının yeniden yerleştirildiğini söyledi. Şirket, reaktörün stabil olduğu ve çevreye radyasyon sızıntısı bulunmadığı bilgisini paylaştı.

ERTELEMELER VE TEKNİK SORUNLAR

Santralin yeniden başlatılması aslında salı günü planlanıyordu. Ancak hafta sonu kontrol çubuklarının çıkarılmasıyla ilgili bir teknik sorun tespit edilmesi üzerine tarih ertelenmişti. Sorunun pazar günü çözüldüğü, buna rağmen son alarm nedeniyle sürecin yeniden askıya alındığı belirtildi.

Kashiwazaki-Kariwa, yedi reaktörlü yapısıyla potansiyel kapasite açısından dünyanın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor. Son girişimde yalnızca bir reaktörün devreye alınmasının hedeflendiği aktarıldı.

KAMUOYU İKİYE BÖLÜNMÜŞ DURUMDA

Santral, 2011’deki Fukuşima felaketinin ardından kapatılmıştı. Japonya ise bugün fosil yakıtlara bağımlılığı azaltmak, 2050 karbon nötrlüğü hedefine yaklaşmak ve artan enerji ihtiyacını karşılamak için nükleer enerjiyi yeniden devreye almak istiyor.

Ancak Niigata’da kamuoyu bölünmüş durumda. Eylül ayında yapılan bir ankete göre halkın yaklaşık yüzde 60’ı yeniden başlatmaya karşı çıkıyor.

