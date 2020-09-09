Dev narkotik operasyonunu Bakan Soylu açıkladı
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde gerçekleştirilen narkotik operasyonu hakkında bilgi veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 5 ton 81 kilogram esrar, 14 milyon 169 bin 150 kök kenevirinin ele geçirildiğini açıkladı.
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonu hakkında açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 5 ton 81 kilogram esrar, 14 milyon 169 bin 150 kök kenevirin ele geçirildiğini kaydetti.
Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, teröre büyük darbe vurulduğunu duyurdu.
Terör ve uyuşturucuya karşı büyük bir mücadele içinde olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen Yıldırım 7 Narko Terörizm Operasyonu'nda 5 ton 81 kilogram esrar, 14 milyon 169 bin 150 kök kenevir ele geçirildiğini duyurdu. Bakan soylu operasyona katılan güvenlik güçlerine teşekkür etti.
Yakalanan esrarla ilgili güvenlik güçlerinin soruşturması devam ediyor.