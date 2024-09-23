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Spor Dev maç! Fransa'da müthiş maç: Böyle 10 kişi kalan Marsilya uzatmada güldü! Senaryo sonunda tamamlandı
Spor

Dev maç! Fransa'da müthiş maç: Böyle 10 kişi kalan Marsilya uzatmada güldü! Senaryo sonunda tamamlandı

Yeniakit Publisher
2024-09-23 00:21:00 - 2024-09-23 00:22:52
Dev maç! Fransa'da müthiş maç: Böyle 10 kişi kalan Marsilya uzatmada güldü! Senaryo sonunda tamamlandı

Olympique Lyon, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 5. haftasında kendi sahasında ağırladığı Marsilya'ya 3-2 mağlup oldu.

Fransa Ligue 1'in 5. haftasında Olympique Lyon ile Marsilya karşı karşıya geldi. Parc Olympique Lyon'da oynanan mücadeleyi Marsilya 3-2 kazandı.

Marsilya, 5. dakikada Leanordo Balerdi'nin kırmızı kart görmesiyle maçın başında 10 kişi kaldı.

Lyon, Alexandre Lacazette ile 45+7. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı.

MARSİLYA GERİ DÜŞÜP ÖNE GEÇTİ

Duje Caleta-Car, 53. dakikada Lyon'u öne geçirdi. Pol Lirola, bu gole 69. dakikada cevap verdi.

Ulisses Garcia, 82. dakikada şık bir vuruşla Marsilya'yı öne geçiren golü attı.

MARSİLYA'DAN 90+5'TE MÜTHİŞ CEVAP

Rayan Cherki, 90+3. dakikada skoru eşitledi.

Ismael Kone, 90+5. dakikada ceza sahası dışından şık bir golle maçın skorunu belirledi.

PUANLARI EŞİTLEDİ

Bu sonucun ardından Marsilya, puanını 13'e çıkardı ve lider PSG ile puanını eşitledi. Lyon ise puanını 4 yaptı.

Marsilya, gelecek hafta Strasbourg'a konuk olacak. Lyon ise Toulouse deplasmanına gidecek.

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