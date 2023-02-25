Dev kulüpte bir skandal daha! Şok etti... Karton kutunun içinde...

Sampdoria kulüp binasının önüne, içinde domuz kafası bulunan bir kutu bırakıldı. Kutunun içinde "Başkan Massimo Ferrero ve yardımcısı Antonio Romei, sıradaki kafalar sizin kafanız olacak." yazılı bir not bulunurken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Serie A takımlarından Sampdoria 11 puanla 19. sırada bulunuyor. Küme düşmesi neredeyse garanti olan İtalyan takımının taraftarları ise oldukça öfkeli.

Bu sabah Corte Lambruschini kulübü genel merkezinin önünde bir karton kutunun içinde kopmuş bir domuz kafası bulundu.

Eski başkan ve yönetim kurulu üyesi tehdit edildi

Bırakılan kolinin üstünde eski başkan Ferrero'ya ve şu anki yönetim kurulu üyesi avukat Romei'ye hitaben tehdit mesajı bırakıldı.

"Sıradaki kafalar sizin kafanız olacak"

İlk değil...

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Daha önce de 30 Ocak'ta şirketin Corte Lambruschini'deki genel merkezine boş mermi eşliğinde bir tehdit mektubu teslim edilmişti. O gün bırakılan kolide ise "Bu sefer boş, bir dahaki sefere gerçek." ifadelerine yer verilmişti. Ancak mesajı bırakan kişi 10 gün sonra şaka yaptığını açıklayıp, herkesten özür dilemişti.

Yeni tehdit mesajıyla alakalı olarak İtalyan polisi mesajı bırakan kişi veya kişileri soruşturuyor.