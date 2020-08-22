Dev konteyner gemisi MSC Maya Tekirdağ'da

TEKİRDAĞ (AA) - Dünyanın en büyük konteyner gemileri arasında bulunan MSC Maya, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi kıyılarına geldi.

Asyaporttan yapılan açıklamaya göre, 400 metre uzunluğa, 59 metre genişliğe ve 20 bin TEU taşıma kapasitesine sahip dev gemi, Asyaport Limanı'na yanaştı.

Dünyanın en büyük gemileri arasında bulunan MSC Oscar sınıfı gemilerin mayıs ayında limanlara uğrak yapmaya başlamasıyla Türkiye'ye yük getiren MSC gemilerinin kapasiteleri de arttı.

MSC Oscar sınıfı gemiler tam dolu olarak Türkiye'de sadece Asyaport'a yanaşabiliyor.

Açıklamaya göre, Türkiye'nin en büyük transit limanı olan Asyaport'a, inşa edildiği 2015 yılında boyut ve taşıma kapasitesi bakımından dünyanın en büyük konteynerleri yanaşmaya başladı. Türkiye'nin Asya ile Avrupa arasındaki kilit konumu burada çok önemli bir avantaj sağlıyor.

MSC Oscar sınıfı gemiler Uzak Doğu'dan aldıkları yükü Türkiye'deki ana terminal Asyaport'a getirip, müşterilerinin ihtiyacı olana kadar burada bekletiyor.

