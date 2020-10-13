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Yaşam Dev kara deliğin yuttuğu yıldız dünyadan izlendi
Yaşam

Dev kara deliğin yuttuğu yıldız dünyadan izlendi

Gökbilimciler Eridanus takım yıldızında çekilen “ışıltılı” bir şölene tanık oldu. Avrupa Güney Gözlemevi’ndeki gökbilimciler, süper kütleli bir kara deliğin parçalayarak yuttuğu yıldızdan gelen ışıkları yakaladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-13 17:43:00 -
Dev kara deliğin yuttuğu yıldız dünyadan izlendi

Bu olay, 215 milyon ışık yılı uzakta gerçekleşmişse de gökbilimcilerin bugüne kadar gözlemleyebildiği en yakın yutulma anı oldu.

Avrupa Uzay Ajansı’nın Şili’de görev yapan üyelerinden ve yutulma olayının gözlemcilerinden Thomas Wevers, Şanssız bir yıldız olduğunu ve galaksi merkezindeki süper kütleli kara deliğin etrafında dolaşıyorsa kara deliğin büyük çekim kuvveti yüzünden parçalandığını ince malzeme akımlarına dönüştüğünü ifade etti.

Bilim insanlarının incelemelerine göre ince şeritler halindeki bu akımlar, kara deliğe düştüğünde parlak bir enerji patlamasına sebep oluyor. Gökbilimciler tarafından gözlemlenebilen bu olaya “spagettileşme” adı verildi.

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