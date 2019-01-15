Dev FETÖ operasyonu! 100'ün üzerinde gözaltı
Muğla merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ operasyonu kapsamında 100'ün üzerinde kişiye gözaltı kararı verildi.15 Ocak 2019 Salı 09:13
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik Muğla merkezli 7 ilde 14'ü muvazzaf 15 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı.
Konya merkezli 31 ilde FETÖ operasyonu
Konya merkezli 31 ilde, FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 50 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
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