Dev eşleşmeler belli oldu! Dünya Kupası’nda son 16 heyecanı başlıyor
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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2026 FIFA Dünya Kupası’nda son 32 turunun tamamlanmasıyla son 16 eşleşmeleri netleşti.
2026 FIFA Dünya Kupası’nda son 16 turu tablosu belli oldu. Turnuvada son 32 turu maçları tamamlandı. Ev sahibi ülkeler ABD, Kanada ve Meksika rakiplerini mağlup ederek, son 16 turuna kaldı. Bu turda Asya'dan takım yer almazken, Avrupa'dan 7, Güney Amerika'dan 4, Kuzey Amerika'dan 3 ve Afrika kıtasından da 2 ülke mücadele edecek.
FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri şöyle:
Kanada - Fas
Paraguay - Fransa
ABD - Belçika
Portekiz - İspanya
Brezilya - Norveç
Meksika - İngiltere
Arjantin - Mısır
İsviçre - Kolombiya