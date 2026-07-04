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Spor Dev eşleşmeler belli oldu! Dünya Kupası’nda son 16 heyecanı başlıyor
Spor

Dev eşleşmeler belli oldu! Dünya Kupası’nda son 16 heyecanı başlıyor

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Dev eşleşmeler belli oldu! Dünya Kupası’nda son 16 heyecanı başlıyor

2026 FIFA Dünya Kupası’nda son 32 turunun tamamlanmasıyla son 16 eşleşmeleri netleşti.

2026 FIFA Dünya Kupası’nda son 16 turu tablosu belli oldu.  Turnuvada son 32 turu maçları tamamlandı. Ev sahibi ülkeler ABD, Kanada ve Meksika rakiplerini mağlup ederek, son 16 turuna kaldı. Bu turda Asya'dan takım yer almazken, Avrupa'dan 7, Güney Amerika'dan 4, Kuzey Amerika'dan 3 ve Afrika kıtasından da 2 ülke mücadele edecek.

 

FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri şöyle:

Kanada - Fas

Paraguay - Fransa

ABD - Belçika

Portekiz - İspanya

Brezilya - Norveç

Meksika - İngiltere

Arjantin - Mısır

İsviçre - Kolombiya

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