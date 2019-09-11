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Dev ekranda maç keyfini yaşadılar

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda deplasmanda Moldova ile karşılaşan Türkiye’nin altıncı maçının heyecanı İnegöl heykel Meydanı’nda kurulan dev ekranlara taşındı.

11 Eylül 2019 Çarşamba 00:00
Dev ekranda maç keyfini yaşadılar

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda deplasmanda Moldova ile karşılaşan Türkiye’nin altıncı maçının heyecanı İnegöl heykel Meydanı’nda kurulan dev ekranlara taşındı. Etkinliğe büyük ilgi gösteren vatandaşlar ellerindeki Türk Bayrakları ile Milli Takım’a destek verdi.


İnegöl Belediyesi, Milli Takım’ın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde yer aldığı H Grubu’ndaki altıncı eleme maçını İnegöl’de kurduğu dev ekrana taşıdı. Karşılaşma kurulan dev ekranda onlarca vatandaş tarafından izlendi. Etkinliğe büyük ilgi gösteren vatandaşlar ellerindeki Türk Bayrakları ile Milli Takım’a destek verdi. Mücadelenin huzur içinde izlenmesi için ise polis ekipleri güvenlik tedbiri aldı.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 00:00
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