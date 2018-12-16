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Dev dönüşüm projesine Bakandan tam not

Antalya’da bir dizi temaslarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya’nın Kepez ilçesinde Sur Yapı imzasıyla yükselen Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projesi sahasında incelemelerde bulundu.

16 Aralık 2018 Pazar 10:41
Dev dönüşüm projesine Bakandan tam not

Mehmet Canıtatlı  Antalya

Kabinenin ikinci 100 günlük eylem planı kapsamında büyükşehirlerde mülki idare ve vatandaşlarla bir araya gelen bakanlar arasında etkinliği ile öne çıkan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dün Antalya’da müjdeli haberler verdi. İl genelinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, 9 milyar 171 milyon liralık işin tamamlandığını kaydeden Kurum, devam eden 310 milyon liralık iş olduğunu, buna yenilerini eklediklerini söyledi.

70 bin kişilik şehir

Kurum, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Sur Yapı’nın geliştirdiği Türkiye’nin örnek şehircilik projesi olan Sur Yapı Antalya’nın inşaat sahasını da ziyaret etti. Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’den projeyle ilgili bilgi alan Bakan Kurum, bittiği zaman 70 bin kişinin yaşayacağı projenin Türkiye’de modern şehircilik anlayışının gelişimi için bir örnek teşkil ettiğini vurguladı.

Yeşil alanlarla ön planda

Projenin içerisinde tekonoparktan sosyal aşanlara, eğitim kurumlarından alışveriş merkezlerine kadar birçok donatının var olduğunu dile getiren Kurum, yeşil alanları ve yoğun olmayan planlaması ile öne çıkan proje içerisindeki dev park alanının Antalya’nın dördüncü Millet Parkı olabileceğinin işaretini verdi.

‘Mart ayında tapular dağıtılacak’

Ziyarette Bakan Kurum’a eşlik eden Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel de Sur Yapı kentsel dönüşüm projesinde kaba inşaatın yüzde 70 oranından tamamlandığını belirtti. Şubat ayı içerisinde 5 bin dairenin 3 bin 300 hak sahibine tapularının dağıtılacağını kaydeden Türel, 2019 içerisinde de daire teslimlerin başlayacağını vurguladı. Sur Yapı’nın projede sergilediği performansından son derece memnun olduklarının altını çizen Türel, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın projeye verdiği desteklerden ötürü de Bakan Kurum’a teşekkür etti.

Üçüncü millet bahçesi geliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin şehre iki millet bahçesi kazandırdığını belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, bunlara bir yenisinin ekleneceği müjdesini verdi. Muratpaşa Mahallesi’nde bulunan Emlak Konut’a ait alanın ihalesinden vazgeçeceklerini aktaran Kurum, “Çok önemli bir lokasyonda yer alan bu bölgede millet bahçesi yapımını Büyükşehir Belediyemiz gerçekleştirecek. İçinde millet kıraathanelerinin, yürüyüş yollarının, spor alanlarının bulunduğu sosyal ve kültürel mekânı inşallah Antalya’mıza kazandırmış olacağız” şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 10:41
  1. ikinci 100 günlük eylem planı
  2. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
  3. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
  4. Antalya Büyükşehir Belediyesi
  5. Sur Yapı
  6. Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas
  7. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
  8. Millet Parkı
  9. kentsel dönüşüm
  10. Emlak Konut

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