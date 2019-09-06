Dev çaydanlık görücüye çıktı Çin’in Guizhou eyaletinde yapılan 48 metre uzunluğundaki devasa çaydanlık görücüye çıktı.

Çin’in Guizhou eyaletinde yapılan 48 metre uzunluğundaki devasa çaydanlık görücüye çıktı.

Çin’de 48 metre uzunluğundaki devasa çaydanlık 16 metre uzunluğundaki çay bardağı ile ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Ülkenin Guizhou eyaletinde bulunan Meitan bölgesinin yüksek alanına konuşlandırılan çaydanlık bölgenin farklı alanlarından kolaylıkla görülüyor.

Guizhou eyaleti, 478 bin hektar ile ülkenin en büyük çay ekim alanı olarak kayıtlara geçti. Guizhou, 2020 yılına kadar yıllık 50 bin ton çay ihracatı ile ülkenin en büyük çay ihracatçısı olmayı hedefliyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.