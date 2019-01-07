0553 313 94 23

Dev bankadan kritik uyarı: Dolarda zarar edebilirsiniz!

Amerika Birleşik Devletleri merkezli dev banka Goldman Sachs, ABD Merkez Bankası'nın faiz artırımına ara verme ihtimalinin artmasından dolayı, "Dolar için düşüş ihtimali oluşturuyor" açıklamasını yaparak satış önerisinde bulundu.

07 Ocak 2019 Pazartesi 16:43
Dev bankadan kritik uyarı: Dolarda zarar edebilirsiniz!

ABD'nin en büyük yatırım bankası Goldman Sachs Group Inc.'e göre ABD doları düşüşe hazırlanıyor olabilir. Bu nedenle banka dolar endeksi için satış önerdi.

Dolar için düşük ihtimali oluşturuyor

Goldman Sachs stratejistlerinin abonelerine geçtikleri son bilgi notunda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Cuma günkü yorumlarının Fed'in artık faiz artırımlarına ara verme ihtimalini güçlendirdiği belirtildi.

Powell, 2016 yılının büyük bölümünde faizlerin Çin'e ilişkin büyüme endişeleri nedeniyle değiştirilmemesinden bahsetti. Ntv'de yer alan habere göre, şimdi de faiz artırımlarına ara verilmesi potansiyeli dolar için düşüş ihtimali oluşturuyor.

"Dolar için aşağı yönlü pozisyon..."

Zach Pandl öncülüğündeki Goldman stratejistlerinin notunda, "Aralık'ta daha yumuşak ABD verileriyle birlikte düşünüldüğünde daha fazla veriye bağlı Fed dolar için daha fazla aşağı yönlü alan oluşturuyor." dendi. Kurumun notunda, "Dolar Endeksi'nde (DXY) 93,0 hedefi ve 97,5 seviyesinde zararı durdur ile aşağı yönlü pozisyon öneriyoruz" ifadesine yer verildi.

Dolar Endeksi'nde Goldman'ın hedef seviyesi olan 93'ün altı Mayıs ayından beri görülmedi. 97,5 ise Kasım ayında görülen zirve seviyesi. Dolar Endeksi bu sabah 96,04 seviyesinde bulunuyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 16:43
  1. Merkez Bankası
  2. ABD
  3. Fed
  4. Goldman Sachs Group Inc

YORUM YAZ

  • RemziRemzi11 dk önce
    akit böyle haber yapıyorsa demek ki doları olan kazanacak. seçimlere kadar bu seviyelerde gider gelir dolar 5,30 - 5,50 arası, seçim sonrası doları tutabilene aşk olsun.
  • AlperAlper11 dk önce
    Nerden,nasıl kazanıldığı belli olmayan yüzmilyarlarca dolar,dışarı uçmuş,bunlardan neden hesap sorulmaz.Geri getirilebilirse dolar 4 tl olur,borçlarımızı da öderiz.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

112 metre boyunda! Rus savaş gemisi Boğaz'dan geçti
  1. 112 metre boyunda! Rus savaş gemisi..
  2. Fenerbahçeli eski futbolcu hayatını..
  3. TBBM Başkanı Binali Yıldırım'dan UBER..
  4. Köyde mahsur kalan hasta, yolun..
  5. Trabzonspor'da Onur Recep Kıvrak..
  6. ABD'nin saldırı yalanının arkasından..
  7. 24. Dönem POMEM başvuruları ne zaman?..
  8. Narkotik polisinden Yunanistan'da..
  9. Güzelim bergamutu unuttuk gitti..
  10. Maçta ölümden dönmüştü! Taburcu edildi
  11. Uygur bölgesini ziyaret taleplerine..
  12. Kartal'da okul önlerinde satış yapan..
  13. İsrail ile Ruanda arasında ilk direkt..
  14. Nevşehir'de sahte evrak operasyonu
  15. Aydın'daki kağıt fabrikasının yapımı..
  16. Süs bitkileri ihracatı 100 milyon..
  17. "Çocuk Sanat Festivali" 31 Ocak'ta..
  18. Döviz kurları
  19. Düğünlerde PKK propagandasına 9 gözaltı
  20. Denizli'de Shrek'in kardan heykelini..
İşte katil Esed'in karısı Esma Esad'ın son hali
İşte katil Esed'in karısı Esma Esad'ın son hali
Ahlâksız projenin ortağı Koç çıktı
Ahlâksız projenin ortağı Koç çıktı
AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki'den flaş Melih Gökçek açıklaması!
AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki'den flaş Melih Gökçek açıklaması!
Ayasofya'daki skandal görüntüye Leyla Alaton'dan açıklama
Ayasofya'daki skandal görüntüye Leyla Alaton'dan açıklama
Şeyh Temim’in arkasından kim iş çeviriyor? Katar medyası bir öyle bir böyle!..
Şeyh Temim’in arkasından kim iş çeviriyor? Katar medyası bir öyle bir böyle!..

Günün Karikatürü

6 Ocak 2019
Ücretli poşet uygulamasıyla ilgili kritik açıklama! 'Bir an önce kaldırılmalı'
Ücretli poşet uygulamasıyla ilgili kritik açıklama! 'Bir an önce kaldırılmalı'
Çarpıcı iddia: Poşetleri ücretlendiren Türkiye, İngiltere'nin plastik çöpünü alıyormuş!
Çarpıcı iddia: Poşetleri ücretlendiren Türkiye, İngiltere'nin plastik çöpünü alıyormuş!