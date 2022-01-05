Dev bankadan flaş tahmin! Bitcoin için 100 bin dolar sesleri yükseliyor

Kripto Para piyasalarında yüzler gülmüyor. Uzun süredir beklenen yükseliş hareketini gerçekleştiremeyen kripto paralarda bekleyiş devam ediyor. Geçtiğimiz Kasım ayında ralli yapan kripto para piyaslaları durgun seyre yönelince yatırımcılar da uzaklaşmaya başladı.

Bitcoin'in dominansı yüzde 39 seviyelerinde seyrederken analistler yükselişin yaşanması için yüzde 42'nin üzerine çıkılması gerektiğini belirtiyorlar.

100 bin dolar tahmini

ABD'li dev banka Goldman Sachs ise Bitcoin'in bu yıl 100 bin doları göreceğine yönelik bir rapor yayımladı. Goldman Sachs, 2021 yılındaki performansını sergilemesi halinde Bitcoin'in 100 bin dolara ulaşabileceğini ve altının piyasa hakimiyetini de elinden alacağını belirtti.

Kurumsal yatırımcıların Bitcoin'e yatırımları artırmasının yükseliş için öncü gösterge olacağına da değinen Goldman Sachs, 2021 yılında Bitcoin'in yüzde 60 getiri, altının ise sadece yüzde 4 getiri sağladığını açıkladı.

Genç neslin altından giderek uzaklaştığını öne süren Goldman Sachs, gençlerin dijital Altın olarak gördükleri Bitcoin'e ilgi duyduklarını da notları arasında yer verdi.



Kripto paralara karşı devletlerin engelleri ise devam ediyor. Çin'in kripto paralara karşı sert tutumu, İran'ın kripto para madenciliğini enerji ihtiyacı nedeniyle bir süreliğine yasaklaması, AB ülkelerinin regülasyon çalışmaları kripto para birimlerine olan güveni bir nebze olumsuz etkiledi. Ayrıca küresel enflasyon nedeniyle merkez bankalarının faiz artırması da kripto para birimlerine olan ilgiyi azalttı.