Dev bankadan ezber bozan altın tahmini! Bu tahmin altını olanları kuyumcuya koşturur

FED’in 21 Eylül’de ABD faiz oranlarını 75 baz puan artırmasından bir hafta sonra analistler, altın fiyatı için yeni tahminlerini paylaşmaya başladı. Bunların başında Credit Suisse analistleri geliyor.

Credit Suisse’deki analistler, Memiş’ten farklı bir tahmin paylaşıyor. Analistler, altın fiyatı için “çift tepe” modeli görüyorlar ve bu fiyat için daha fazla zayıflığa işaret ediyor. Onlara göre, değerli metal şimdi hem 55 günlük hem de 200 günlük ortalamaların altında seyrediyor. Ons altın şu anda 1.726 ila 1.827 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu noktada Credit Suisse analistleri, 1.618 dolardaki desteğe düşüş öngörüyor. Ardından altının, 1,560 dolar ve sonunda 1,451 dolar seviyesini görmesini bekliyorlar.

Bununla birlikte Credit Suisse analistlerine göre yükseliş için de şans var. Onlara göre ons altın fiyatı, 1.726 dolar seviyesindeki 55 günlük ortalamanın üzerinde ikna edici bir kırılma yapabilir. Eğer bu olursa değerli metal üzerindeki satış baskısı hafifleyecek. Bu noktada yükseliş yönünde bir sonraki direnç, 1.827 dolarda yer alan 200 günlük hareketli ortalamada kendini gösterecek.