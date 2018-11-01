0553 313 94 23
impression

Dev adım atıldı... Dolara karşı birleştiler

Geçtiğimiz günlerde Hindistan’a S-400 savunma sistemi satan Rusya arasında imzalanan mutabakatın ruble cinsinde olduğu bildirildi.

01 Kasım 2018 Perşembe 06:37
Dev adım atıldı... Dolara karşı birleştiler

Askeri-Siyasi Gazetecilik Merkezi'nden uzman Boris Aleksandroviç Rojin, Rus yapımı S-400 füze savunma sistemlerinin satış kontratını ruble olarak imzalayan Hindistan'ın bu konuda izlediği tutumu değerlendirdi.

Dolar hegomanyasını reddetme yönünde adım

Rojin, "Hindistan için bu, dış politikasının kilit konularında Washington'a bağlı olmadığını göstermenin bir yolu. Ülkenin siyasi yönetimi, Hindistan'ın kimden isterse ve ne şekilde isterse silah satın alacağını daha önce açıklamıştı. Bu adım (kontratın imzalanması) Beyaz Saray ve ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen talep ve tehditlere kulak vermeyen Hindistan'a küslüğünü ifade eden Washington'a meydan okuyan bir mesaj olma özelliğini taşıyor. Hindistan bu şekilde ABD'ye, kendisine kukla veya vasal devlet olarak davranılmayacak kadar büyük bir ülke olduğunu açıkça gösteriyor. Bunun dışında kontrat, dolar sisteminin küresel hegemonyasını reddetme yönünde atılmış bir küçük adım ve bu tür küçük adımlar silah, enerji kaynakları alanlarında ve diğer farklı alanlarda giderek çoğalıyor" diye konuştu.
 
Daha önce Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Hindistan'la S-400 füze savunma sistemleri anlaşmasının ruble olarak imzalandığını açıklamıştı.
 
Kullanımda olan en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak gösterilen S-400, insanlı ya da insansız her türlü hava aracının yanı sıra hem kruz hem de balistik füzeleri imha edebiliyor. Azami menzili 400 kilometre, ulaşabildiği en yüksek irtifa da 30 kilometre olan bu sistem ayrıca, her hedefe iki füze kilitleyerek, eş zamanlı olarak 80 hedefi vurabiliyor.
 

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 06:37
  1. Hindistan
  2. rusya
  3. dolar
  4. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye, Fırat’ın doğusuna ilk neşteri attı!
    1. Türkiye, Fırat’ın doğusuna ilk neşteri..
    2. Elektrikleri kesip tüm belgeleri imha..
    3. Brunson ile ilgili gerekçeli karar..
    4. Yüzde 60'ı fos... Almanya'yı..
    5. Erzurum'da tam 500 tane ele..
    6. Dev şirketten dikkat çeken karar... 18..
    7. Biri Alman biri Türk... Tarihe geçtiler!
    8. CHP'ye karşı 'adalet' yürüyüşü
    9. Dev adım atıldı... Dolara karşı..
    10. Oğlu kurtarmak için gitti ama… Kapıyı..
    11. Pazarda dehşet... Kurşun yağdırdı
    12. Acemi sürücü otomobili bu hale getirdi
    13. Sigara paketindeki fotoğraf davasında..
    14. Herkesin gözü onda olacak… Kritik isim..
    15. Günün âyet ve hadisi
    16. Erman Toroğlu'ndan derbi sözleri:..
    17. Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci gün..
    18. Konyaspor Teknik Direktörü Rıza..
    19. Konyaspor'a kupada büyük şok! 3-0
    20. Bingöl'de koruculara saldıran şüpheli..
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları
    Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları

    Günün Karikatürü

    1 Kasım 2018
    AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    Ses kaydında ortaya çıktı! İşte Kaşıkçı'nın konsolosluktaki son sözleri
    Ses kaydında ortaya çıktı! İşte Kaşıkçı'nın konsolosluktaki son sözleri