Detaylar ortaya çıktı: DEM Partili başkan milyonları kaçırırken yakalandı!

Yüklü miktarda para ile yurt dışına kaçış yapma hazırlığında olduğu belirtilen Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, gözaltına alındı. Belediye binasında polis tarafından arama yapılırken, Valilik tarafından kentte 10 günlük yürüyüş ve gösteri yasağı kararı alındı.

Gazeteci Yazar Zafer Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Akış’ın yurt dışına kaçarken yüklü miktarda para ile yakalandığını söyledi.

Zafer Şahin, dikkat çeken şu ifadelerde bulundu:

Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış neden görevden uzaklaştırıldı?

Edinilen bilgiye göre … Akış hakkında 2014 yılından beri devam eden dava süreci bu hafta sona erecekti. Çarşamba günü mahkemeden karar çıkması bekleniyordu.

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Ceza alacağını öngören Akış’ın Hakkari’den önce Van’a , oradan da yurtdışına kaçış hazırlığı yaptığı öğrenildi. Van’da gözaltına alınan Akış’ın üzerinden yüksek miktarda para çıktı.