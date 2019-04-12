Detaylar ortaya çıktı! Aile boyu seçmen talanı

En az 11 binden fazla sahte seçmenin taşındığı Büyükçekmece soruşturmasının detaylarına ulaşıldı. Dosyaya göre 31 Mart seçimlerinin kaderini etkileyen usulsüz seçmen taşıma işlemine CHP’li Başkan Hasan Akgün ve akrabalarının adları da karıştı.

İkameti taşıdı

Soruşturma dosyasına göre ilk usulsüzlük Hasan Akgün’ün kardeşleri Hüseyin, Ali Osman, Eyüp, Yusuf’la birlikte ortak olduğu Florya Akaryakıt istasyonunda yapıldı. İstasyonda çalışan işçiler Mehmet K. ve Mehmet E.’nin, ikametleri Küçükçekmece’de oturmalarına rağmen Büyükçekmece’ye taşındı. İki işçi kendi irade ve bilgileri dışında böyle bir taşıma gerçekleştirildiğini belirterek durumdan şikayetçi oldu. Akaryakıt İstasyonu’nun Şefi Talat Üstündağ, savcılık ifadesinde “Taşıma işleminden haberim yok” dedi!

Uyanık yeğen

İkinci usulsüzlük Hasan Akgün’ün yeğeni olan Arif Akgün’ün Albatros Restorant Cafe de yapıldı. Akgün’ün restoranda çalışan ve farklı ilçelerde ikamet eden Fethi Ç., Haydar Ç., Yusuf K., Müslüm B., Nevzat C., Cevdet M., Mahmut K., Sedat K. ve Atilla Ç.’nin ikametleri bilgileri dışında Büyükçekmece’ye taşındı. Adlarına adres tanzim tutanakları, beyan formları tanzim edildi. Kayıtları da bizzat tutuklu sanık Mehmet Özgür Samanlı yaptı. Restoranın müdürü Mecit B., çalışanların adreslerinin değiştirildiğinin ortaya çıkmasından sonra kendisinin de e-devlet sistemi üzerinden adresini kontrol ettiğini ve kendi adresinin de 20 yıldır ikamet ettiği Beylikdüzü’nden Büyükçekmece’de bilmediği bir adrese taşındığını gördüğünü söyledi.

TC numaralarını istediler

Akgün ailesinin üçüncü seçmen yolsuzluğu da bizzat belediyede yapıldı. Hasan Akgün’ün yeğeni İsmail Akgün’ün emri altında çalışan Emin K., 19 Ocak’ta verdiği ifadesinde, fen işlerinde çalışan ve ikametleri Büyükçekmece dışında olan 50 işçiden TC kimlik numaralarının istendiğini söyledi. Emin K., ”2 ay önce Fen işlerinde işçi olarak çalışan ancak ikamet adresleri ilçe dışında olan benim gibi yaklaşık 50 işçiden oylarını Büyükçekmece İlçesinde kullanabilmek için bizden TC kimlik numaralarımız ile telefon numaralarımızı vermemizi Fen işlerinde sorumlu olan Ömer Ç. istedi. Bizlerde kimlik ve telefon numaralarımızı bir kâğıda yazarak Özer Ç.’ye verdik. Benim adres değişikliğinin bu olay sonrasında verdiğimiz bilgilere istinaden yapıldığını düşünüyorum” dedi.

Kaynak: Yeni Şafak