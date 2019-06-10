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Detaylar ortaya çıkıyor! Yıldırım-İmamoğlu canlı yayınında ABD'deki yöntem baz alınacak

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, bugünkü "İstanbul seçimlerine dair son kulisler" başlıklı yazısında Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun ortak yayınına ilişkin ABD'deki başkanlık seçimlerinde uygulanan yöntemin baz alınacağını belirterek "İki adaya da aynı soruların sorulduğu, eşit sürenin tanındığı, kuralları önceden belirlenmiş bir format." ifadelerini kullandı.

10 Haziran 2019 Pazartesi 10:10
Detaylar ortaya çıkıyor! Yıldırım-İmamoğlu canlı yayınında ABD'deki yöntem baz alınacak

23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimine dair kulisinde Acet, Yeni Şafak'ta "İstanbul seçimlerine dair son kulisler" başlığıyla yayımlanan yazısında "23 Haziran'da yenilenecek olan İstanbul seçimleri için görevlendirilen AK Parti'nin önde gelen isimlerinden biri, partisinin seçim stratejisinin ana eksenini yansıtan şu ifadeleri kullanıyor: Hareket noktamız şu şekilde: Bu seçimi kazanırsa Binali Bey kazanacak. Kaybederse yine o kaybedecek" ifadesini kullandı.

"Hem oy tercihini, hem de sandığa gitme kararını etkileme ihtimali"

Acet'in yazısının ortak yayınla ilgili kısmı şöyle:

İstanbul seçimlerinin sonuçlarını tayin etme anlamında kalan şu 13 günlük sürede olup bitecekler büyük önem taşıyor. Yıldırım ve İmamoğlu'nun karşı karşıya gelecekleri televizyon yayınının, kalan süre içerisinde İstanbulluların hem oy tercihini, hem de sandığa gitme kararını etkileme ihtimali bulunuyor.

Kuralları önceden belirlenmiş bir format

Bu yayınla ilgili bugün AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ile CHP Meclis Grup Başkanvekili Engin Altay'ın nihai kararı vermesi bekleniyor. Yıldırım'ın kendisinin de açıkladığı gibi, AK Parti'nin tercihi, bir televizyon kanalı yerine, uydu frekanslarını vermek suretiyle isteyen kanalların bu buluşmayı yayınlayabileceği bir ortam sağlamak. Bu karşılaşmada, ABD'deki Başkanlık seçimlerinde uygulanan yöntem baz alınacak. İki adaya da aynı soruların sorulduğu, eşit sürenin tanındığı, kuralları önceden belirlenmiş bir format.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 10:10
  1. İstanbul
  2. mehmet acet
  3. Ekrem Imamoğlu
  4. Binali Yıldırım

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