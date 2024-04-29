Destici'nin ziyaret ettiği Hamas lideri Heniyye: Erdoğan ile istişare halindeyiz!

Destici, beraberindeki partililerle İstanbul'da bulunan Heniyye'yi ziyaretinde, her zaman Filistin ve Gazze halkının yanında oldukları mesajını verdi.

İsrail'in soykırıma varan katliamlarının kabul edilemeyeceğini belirten Destici, "Kıymetli başkanımızın evlatları ile torunlarının şehit olduklarını derin üzüntüyle öğrendim, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Tüm Gazze halkına ve şehitlerinin yakınlarına Allah'tan sabırlar diliyoruz. Değerli başkanımız, hem kardeşimiz hem de İslam dünyasının kanayan yarası olan Filistin'in Gazze'nin bir bağımsızlık mücadelesi lideri." dedi.

Destici, Gazze'de yaşam mücadelesi verenler için dua ettiklerini, her türlü yardım organizasyonunun içerisinde yer aldıklarını ve yer almaya devam edeceklerini aktardı.

"Devletimiz Filistinli kardeşlerimizin yanındadır"

Kendisinin, partililerinin ve Türkiye halkının duruşunun net olduğuna vurgu yapan Destici, şöyle konuştu:

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"Hadisenin başından itibaren duruşumuzu, tavrımızı net bir şekilde ortaya koyduk. Bizim safımız, Filistinli kardeşlerimizin yanıdır. Devletimizin, ülkemizin ve milletimizin de tutumu budur. Sayın Cumhurbaşkanımızın duruşu da aynıdır. BBP olarak tamamen Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Terörist, Siyonist İsrail'in karşısındayız. Her türlü yardım ve destek girişiminin içindeyiz. Sivas ilimizde de büyük bir miting gerçekleştirdik. Gazze'ye destek mitingine on binlerce kişi katılmıştı. Bu anlamda yapılan tüm eylemleri de destekliyoruz."

Destici, bazı ülkelerin tek başına gayretinin belirli bir noktaya kadar başarılı olacağını, İsrail'e dur demek için saldırılara tepki gösteren tüm ülkelerin bir araya gelmesi gerektiğini kaydetti.

"Cumhurbaşkanımız İsrail hakkında söylenmesi gereken her şeyi söyledi"

İslam ülkeleri ve Arap ülkeleri başta olmak üzere tüm dünya ülkelerinin saldırıları durdurmak için bir araya gelmesi gerektiğini vurgulayan Destici, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın tavrı belli, bütün platformlarda konuştu, İsrail hakkında söylenmesi gereken her şeyi söyledi. Bunun sonuca ulaşması için İsrail'e tepki gösteren bütün ülkelerin bir araya gelerek platform oluşturması gerekir. Soykırımın duracağına öyle inanıyorum. Filistinli ve Gazzeli kardeşlerimin ellerinde silahları yok, güçleri yok ama imanları ile bu mücadeleyi verdiler. Sonunda inanların kazanacağını, Filistin'in kazanacağına, Gazzeli kardeşlerimizin, Hamas'ın kazanacağına gönülden inanıyorum. Mazlum Filistin ve Gazze halkının sonuna kadar yanındayız."

"Bizim için, halkımız için yaptığınız çalışmaların öneminin farkındayız"

Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ise Destici ve beraberindekilerin ziyaretinden dolayı memnuniyetini ifade etti.

Vatanını işgalden kurtarmak için mücadele eden tüm halkların bedel ödemek zorunda olduğunu belirten Heniyye, çocuklarının ve torunlarının Ramazan Bayramı'nın birinci gününde şehit olduğunu söyledi.

Heniyye, "Sizlerin burada bizim için, halkımız için yaptığınız çalışmaların öneminin farkındayız. Özellikle siyaset ve diplomasi alanında Filistin davasıyla ilgili toplumsal duyarlılığı oluşturma, halkı harekete geçirme ve Filistin halkının yardımlarınızla yanında olma noktasında çabalarınızı takdir ediyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile görüştüklerini kaydeden Heniyye, Filistin ve Gazze konusundaki son gelişmeleri karşılıklı değerlendirme imkanı yakaladıklarını, gerek sahada gerek insani diplomaside gerekse de siyaset alanında önemli gelişmeler olduğunu, Batı Şeria, Kudüs ve Mescid-i Aksa konusunda da gelişmeler yaşandığını dile getirdi.

"Cumhurbaşkanının Gazze'deki süreçle alakalı duruşlarını net bir şekilde gördük"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile istişare halinde olduklarını dile getiren Heniyye, şunları söyledi:

"Son gelişmeleri beraber değerlendirme noktasında, ortak bir stratejik işbirliği içerisinde beraber karar alabilmek ve süreci doğru yönetebilmek için diyalog kapısını açık tutma noktasında mutabık kaldık. Sayın Cumhurbaşkanının gerek Filistin davası gerekse Gazze'deki süreçle alakalı duruşlarını net bir şekilde görmüş olduk. Siyonist işgalcilerin Gazze'de gerçekleştirmiş olduğu katliamlara ve soykırıma karşı çok öfkeli olduğunu bizlerle paylaştı ve biz de bunu görmüş olduk. Duygu ve düşüncelerini Parlamenterler Arası Kudüs Platformu'nda yapmış olduğu açılış konuşmasında da ifade ettiler. Yine bu konuda bir çok adım atılacağını ve Sayın Dışişleri Bakanını da bu konuda görevlendirdiği ile alakalı bizleri bilgilendirdi. Öncelikli olarak Gazze'ye yönelik sürdürülen savaşın durdurulması ve bir ateşkes zemininin oluşturulması, Gazze'deki halkımızın insani yardımlara ulaşabilmesiyle ilgili çabalar, diğer taraftan da Filistin halkının en doğal hakkı olan başkenti Kudüs olan bağımsız ve tam egemen bir Filistin devletinin kurulması noktasında da çaba ortaya koyacaklarını paylaştılar."

Ziyaretin ardından Destici, Filistin'de hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okudu. Destici görüşmeyi sosyal medya hesabından da yayınladı.