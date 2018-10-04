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Destici'den terör açıklaması: Zaman yok!

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Batman'da hain saldırı sonrası şehit olan askerlerimizle ilgili açıklama yaptı.

04 Ekim 2018 Perşembe 15:38
Destici'den terör açıklaması: Zaman yok!

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Batman'da şehit olan askerlere rahmet dileyerek, "Zaman kaybetme lüksümüz kalmamıştır. En kısa sürede, bu bela daha da büyümeden gereken operasyonlar yapılmalı ve terör yuvaları yok edilmelidir." ifadelerini kullandı.

Destici, yaptığı yazılı açıklamada, Batman'ın Gercüş ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, gazilere şifa diledi.

"Zaman kaybediyoruz"

Destici, "Zaman kaybediyoruz. Bizler zaman kaybettikçe tehlike daha da büyüyor. 'Devriye' adı altında bizleri oyaladıkları ortada. Yurt içinde yapılan başarılı operasyonlar sonucu beli kırılan PKK terör örgütü, Fırat'ın doğusunda neredeyse devletleşmiş durumda." değerlendirmesinde bulundu.

Münbiç'te ABD ile yapılan ortak devriyelerin terör örgütüne olumsuz bir etkisinin olmadığını belirten Destici, şunları kaydetti:

"Olay, PKK/YPG'ye zaman kazandırıp yapılaşmasını tamamen hızlandırmaya yöneliktir. Türkiye'de yapacakları terör faaliyetleri için lojistik ve psikolojik destekleri bu bölge olmuştur. Kaybettiğimiz her dakika, daha büyük güvenlik sorunu olarak bizlere geri dönebilir. Zaman kaybetme lüksümüz kalmamıştır. En kısa sürede, bu bela daha da büyümeden gereken operasyonlar yapılmalı ve terör yuvaları yok edilmelidir."

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 15:38
  1. Batman
  2. BBP
  3. Bbp Mustafa Destici

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