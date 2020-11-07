  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Destici'den tepki: Bir daha yeltenmeyin
Siyaset

Destici'den tepki: Bir daha yeltenmeyin

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Fransa'da 4 Türk çocuğun gözaltına alınmasına ilişkin, "Çocuklarımıza yaptığı uygulamadan dolayı Fransa hükümetini ve polisini şiddetle kınadığımı ve bir daha bu tür uygulamalara yeltenmemesi gerektiğini bir kere daha ifade ediyorum" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2020-11-07 19:25:00 -
Destici'den tepki: Bir daha yeltenmeyin

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Fransa'nın Albertville şehrindeki okullarında Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (SAV) hakaret içeren karikatürlerle ilgili öğretmenlerine verdikleri cevaplar nedeniyle 10 yaşındaki 3'ü Türk 4 çocuğun gözaltına alınıp 11 saat karakolda sorgulanmalarına ilişkin, "Çocuklarımıza yaptığı uygulamadan dolayı Fransa hükümetini ve polisini şiddetle kınadığımı ve bir daha bu tür uygulamalara yeltenmemesi gerektiğini bir kere daha ifade ediyorum." diye konuştu.

Niğde'ye gelen Destici, iş yerlerini gezerek esnafla sohbet etti.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalar yapan Destici, Azerbaycan'nın Ermenistan'ın yaklaşık 30 yıl önce işgal ettiği topraklarını kurtarmak için harekat başlattığını, bu harekat başladığında da yine saldıran tarafın Ermenistan olduğuna dikkati çekti.

Destici, Azerbaycan ordusunun işgal edilen topraklarını kurtarma noktasında çok mühim mesafeler aldığına işaret ederek, şunları ifade etti:

"İnşallah yakın bir zamanda, Ermenistan'ın işgal ettiği bütün topraklarda Azerbaycan bayrağı dalgalanmaya devam edecektir. Türkiye, bu konuda sonuna kadar Azerbaycan'ın yanında durdu ve durmaya devam edecek. Türkiye bu anlamda gereken her şeyi yaptı. Ermenistan çaresiz bir şekilde sivil yerleşim yerlerine saldırıyor. Bunu yapan Azerbaycan olsaydı bütün dünya ayağa kalkardı, Birleşmiş Milletler toplantı üstüne toplantı yapardı. Avrupa Birliği sesini yükseltirdi. Ama şimdi bakıyoruz, Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine saldırılarına karşı maalesef dünyadan bir ses yok. Sadece Türkiye var. Bizim kendi kardeşimiz ve soydaşımızdan başka gerçek dostumuz yok. İşgal edilmiş bütün topraklar kurtarılmadan asla bir müzakere ve ateşkes olmamalı, bütün topraklar kurtarılmalı, ondan sonra masaya oturulmalı. Hatta bunun üzerine Nahcıvan'la Azerbaycan bütünleşmeli."

Fransa'ya tepki

Fransa'nın Albertville şehrindeki okullarında Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (SAV) hakaret içeren karikatürlerle ilgili öğretmenlerine verdikleri cevaplar nedeniyle 10 yaşındaki 3'ü Türk 4 çocuğun gözaltına alınıp 11 saat karakolda sorgulanmalarına ilişkin de değerlendirmede bulunan Destici, Fransa'nın kendi yaptıkları hatalardan sorumlu tutarak, çocukların evlerine ağır silahlı polislerle girmeleri ve terörist avına çıkmış gibi hareket etmelerinin kabul edilemez bir durum olduğunu bildirdi.

"9-10 yaşındaki çocuktan terörist olur mu?" diyen Mustafa Destici, şöyle konuştu:

"Onları polis şiddetiyle korkutmaktan başka, sindirmekten başka ne yapabilirsiniz? Polis, çocukların ailelerine İslamiyet'le dinimizle Peygamberimizle (SAV) Kur'an-ı Kerim ile ilgili bilgiler soruyor. Cumhurbaşkanımızla Türkiye-Fransa ilişkileriyle ilgili bilgiler soruyor. Bu da bu polis baskınlarının tamamen siyasi olduğunu, Fransa'daki Türkleri, Müslümanları sindirmeye yönelik bir hareket olduğunu çok açık ve net olarak gösteriyor. Fransa hükumetini ve polisini bu şiddet ve faşizan uygulamalardan vazgeçmeye davet ediyoruz. Kendi vatandaşlarına olduğu gibi Fransa'da yaşayan Müslüman ve Türk kimlikli vatandaşlarımıza da saygılı olmaya, onların inançlarına milliyetlerine saygı göstermeye davet ediyoruz. Bunun kimseye bir faydası yok. Çocuklarımıza yaptığı uygulamadan dolayı Fransa hükümetini ve polisini şiddetle kınadığımı ve bir daha bu tür uygulamalara yeltenmemesi gerektiğini bir kere daha ifade ediyorum."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstifa edecekti! Erdoğan 'Bu istifanın sırası değil' deyip vazgeçirdi
Dünya

İstifa edecekti! Erdoğan 'Bu istifanın sırası değil' deyip vazgeçirdi

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac’ın istifa etmemesinin perde arkası ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğa..
Cumhurbaşkanı Erdoğan o kurumu işaret etti: Cumhurbaşkanlığına bağlamamızın asıl sebebi budur
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan o kurumu işaret etti: Cumhurbaşkanlığına bağlamamızın asıl sebebi budur

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının 35'inci kuruluş yıl dönümüne mesaj gönderen Başkan Erdoğan, "Savunma sanayisinde daha planlı,..
İzmir'de çöken apartmanın müteahhidinden korkunç itiraf
Gündem

İzmir'de çöken apartmanın müteahhidinden korkunç itiraf

İzmir'de meydana gelen depremde çöken Yağcıoğlu Apartmanı'nın gözaltına alınan müteahhidi "İnşaat yapım sürecinde ve sonrasında zeminde su b..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay