Destici'den tartışılan 'tasarruf' sözleriyle ilgili flaş açıklama!

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çok tartışılan 'tasarruf' sözleriyle ilgili açıklama yapan Destici, "Ben köylü çocuğuyum, halkın için geliyorum. Kendi tükettiğimiz şeyleri kendimiz yapıyoruz, yetiştiriyoruz. Ben de toprakla uğraşmayı seviyorum. Fırsat buldukça da çalışıyorum. Bizim insanımız kışa giderken kışlık keserler. Azar azar tüketirler... Toplu kestiğinizde kasaptan ya da marketten aldığınızın daha aza mal ediyorsunuz. Ben bunu söylemiştim. Kendi hayatımdan örnek vermiştim. Açıklamamı farklı yerlere çektiler. Baktığımız zaman algı operasyonuyla karşı karşıya kaldık. Millet İttifakı'nı oluşturan bloğun bunu yaptığını görüyoruz. Ben samimi düşüncelerimi ifade ettim." şeklinde konuştu.

HDP'li vekilin teröristle fotoğrafı

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, Adıyaman'da 2017'de düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Volkan Bora ile ortaya çıkan fotoğraflarına da tepki gösteren Destici şöyle konuştu:

Türkiye 40 yıldır terör örgütleriyle mücadele ediyor. Pek çok ülkenin PKK'ya destek verdiğini çok açık bir şekilde biliyoruz. Türkiye şu anda teröre karşı topyekün bir mücadele veriyor. Bunda da başarı sağlamış durumda. Terör sadece dağdan ibaret değil. HDP legal bir parti diyenler olabilir. Ama asla meşru bir parti değil. Bir siyasi parti her türlü düşüncesini söyleyebilir. HDP, PKK'nın sözcülüğünü yapmıştır.

HDP'nin parti grubuna baktığımızda dağ kadrosu ile ilişkili olduğunu görüyoruz. Bu fotoğraf bizim için sürpriz değil. Yapılması gereken bir an önce dokunulmazlıklarının kaldırılarak yargının gereğini yapmasıdır. HDP mutlaka kapatılmalıdır.

Enes Kara'nın ölümü

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın intiharıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Destici, "Ben öncelikle hangi şekilde hayatını kaybederse kaybetsin büyük üzüntü duyduğumu belirtmek isterim. Beni derinden üzdü. Keşke böyle bir hadise yaşanmasaydı. Bir yurtta değil de bir gurubun evinde kaldığı bilgisine ulaştı. Yurtların denetlendiği gibi bu evlerin de denetlemesi lazım. Aillerin de dikkat etmesi gerekir. Evlatlarıyla görüşerek, baskı yapmadan daha rahat ortamda kalmaları için çabalamaları gerekir diye düşünüyorum. Aileye sabır diliyorum. Böyle bir ölümün ardından toplumun kamplaştırılmasını da doğru bulmuyorum. Bu yurtlarda, evlerde bir sorun varsa üzerine gidilmesi lazım, üstlerinin kapatılması lazım. Denetimsiz öğrenci evlerinin, yurtlarının açılmaması lazım. Bunların mutlaka denetlenmesi lazım" dedi.

Destici ne demişti?

BBP lideri Mustafa Destici, tv100'de yayınlanan bir programa konuk olmuştu. Yeni yılda gelen zamlar, asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına yapılan zamlar ve tasarrufa yönelik açıklamalarda bulunan Destici; "Kasaba gidip de 100 lira verip et almıyorum. Kuzuyu ya da toplu bir hayvanı kestiriyorum. Oradan parçalayıp alıyorum" dedi.

Mustafa Destici'nin açıklamaları şöyle;

"Hayat pahalılığını iliklerime kadar hisseden bir insanım, kalabalık bir aileyiz. 9 kardeşiz, ben kendim çiftçilik ile uğraşıyorum. Pekmezimi, unumu kendim yapıyorum. Tasarrufa dikkat ediyorum. Her meseleye ekonomik bakıyorum. Kasaba gidip de 100 lira verip et almıyorum. Kuzuyu ya da toplu bir hayvanı kestiriyorum. Oradan parçalayıp alıyorum. Ben buna dikkat ediyorum. Buna herkes dikkat etmeli. Tabi herkes bu imkanı bulamayabilir bu ayrı mesele” dedi.