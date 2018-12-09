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Destici'den sarı yelekliler açıklaması: Yaşananlar Fransa için büyük bir ders

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Fransa'da yaşanan olaylar ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Fransa için bu çok büyük bir derstir. Sadece Fransa için değil bütün Avrupa devletleri bunu görmeli ve topraklarındaki PKK, PYD, YPG terör unsurlarına asla bundan sonra müsaade etmemeli, hepsini sınır dışı ederek Türkiye'ye teslim etmelidirler." dedi.

09 Aralık 2018 Pazar 16:39
Destici'den sarı yelekliler açıklaması: Yaşananlar Fransa için büyük bir ders

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Fransa'daki eylemleri yapan sarı yeleklilerin en ön saflarında PKK, PYD, YPG unsurlarını gördüklerini belirterek, "Fransa için bu çok büyük bir derstir. Sadece Fransa için değil bütün Avrupa devletleri bunu görmeli ve topraklarındaki PKK, PYD, YPG terör unsurlarına asla bundan sonra müsaade etmemeli, hepsini sınır dışı ederek Türkiye'ye teslim etmelidirler." dedi.

Destici, partisinin Eskişehir'in Günyüzü Belediye Başkan adayı Üstün Ünlü'nün tanıtım töreninde yaptığı konuşmada, Fransa'daki gösterilerin arkasında emperyalist küresel güçlerin farklı uzantılarının olduğunu bildiklerini söyledi.

"Hep uyardık"

Fransa'nın geçmişten bugüne hükümetlerinin hem ASALA hem de PKK'nın Avrupa'daki uzantılarının hep destekçisi olduğunu aktaran Destici, şöyle konuştu:

"Hep uyardık, dedik ki 'Bunu yapmayın, terör ve terör uzantıları ve bunları kullananlar gün gelir size karşı da kullanırlar.' İşte o gün geldi. Fransa'daki eylemleri yapan sarı yeleklilerin en ön saflarında PKK, PYD, YPG unsurlarını görüyoruz. Fransa için bu çok büyük bir derstir. Sadece Fransa için değil bütün Avrupa devletleri bunu görmeli ve topraklarındaki PKK, PYD, YPG terör unsurlarına asla bundan sonra müsaade etmemeli, hepsini sınır dışı ederek Türkiye'ye teslim etmelidirler. Biz bunu bekliyoruz. Eğer bunu yapmazlarsa bugünü de ararlar."

"Geriye dönüşe izin vermeyeceğiz"

Destici, Türkiye'nin inanç ve din özgürlüğü noktasında çok önemli mesafeler katettiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçmişte imam hatip okullarımız kapatıldı. Kızlarımızın başından zorla başörtüleri alındı ve bunlar özellikle 28 Şubat dönemlerinde adeta bir zulme dönüştü. Ancak daha sonraki süreçlerde biz bunların hepsini, hep birlikte aştık. Bütün iktidarı, muhalefetiyle, partilerin desteğiyle bunları aştık ama bakıyorsunuz son günlerde bunların kaşındığını görüyoruz. Bunlardan biri de başörtüsü yasağı... Bu yasak, Türk Silahlı Kuvvetlerinde de emniyette, okullarda, kamuda da kaldırıldı. Peki neden? Başı açığı, kapalısı, Alevi, Sünni, Kürt'ü, Türkmeni hepsi bizim. Biz böyle baktık ve böyle bakmaya devam edeceğiz. Ancak şimdi bakıyorsun bir savcı çıkıyor, Türk Silahlı Kuvvetlerinde başörtüsü yasağının tekrar getirilmesini savunuyor. İşte bu, onun gibi düşünen zihniyetin tezahürüdür. Bunlara uyarımız şudur; bu memleket, bu meseleler üzerinden çok vakit, enerji kaybetti. Yapacağı yatırımlar bunların yüzünden yapılmadı. Çok siyasi krizler, kaoslar yaşandı. Bunların özlemi tekrar bunları yaşatmak. Ancak ne bu millet, ne devlet ne de bizler geriye dönüşe izin veririz."

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 16:39
  1. Eskişehir
  2. Mustafa Destici
  3. BBP
  4. Fransa

YORUM YAZ

  • ibrahim yalçınibrahim yalçın30 dk önce
    Sadece fransa içinmi ders olmalı. Hala ülkemizde çözüm sürecinden bahseden hainlere ne yapmalı. Terör örgütleriyle müzakere değil mücadele edilmeli
  • AliAli44 dk önce
    Bütün hs ahirette görülecek. Unutmayalım Destici bey.......
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş45 dk önce
    bu fransa vede ab ülkeleri bu durumu anlayamıyorlarmı içlerinde bir tane kafası çalışan yokmu. bu teröristşer en başta çıbanbaşı yahudi israel vede sömürgesi vede yönetimindeki yahudi abd nin besledikleri pislikler yerörist daeş -ypg- pyd -pkk vesairesidir. zaten orta doğudaki olayların baş çıbanı ısrael vede abd yi yöneten yahudilerdir. gerek daeş -pkk -pyd-dhkpc - fatöş vesaire terör örgütleri bunların besleyip tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri piçleridir. kahrolsun pislik yahudiler ısrael vede sömürge piçi abd. tc içindeki hıristiyan bilhassa yahudileri çok sıkı denetleyin. chpkk parti değil tc nin içine yahudiler tarafından yerleştirilmiş yahudilerin truva atıdır.chpkk hıristiyanların kurduğu bilhassa yönetiminde yahudilerin türk isimleri altında yönettikleri partidir. atatürkçülük maskeleridir. Nasıl ki dini ve dini duyguları istismar edenler varsa Atatürkü ve onun fikirlerinide istismar edenler var bu chpkk dır (gerçi atatürk'de sebetay selanik yahudisidir) .chpkk bilhassa bu yahudilerin vede hıristiyanlar destekledikleri partidir. Bu gün yada 50 sene önce iş bankası atatürk hisseleri chpkk da olmasaydı bu gün yada 50 sene önce chpkk diye bir parti olmayacaktı. iş bankası ve bankanın ortaklıkları 450 küsur büyük fabrikalar chpkk nın en büyük arpalığıdır. Atatürk'e dışarıdan yahudilerden gelen emir üzerine , hazineye ait olması gerekirken atatürk hisselerini yönetmesi için chpkk ya devredilmiştir.Atatürk' yahudi olmasaydı zaten yahudilertc nin kurulmasınıda engellerlerdi.(osmanlıyı yıkaniçimizdeki ve dışımızdaki vatan haini yahudilerdir.)
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 52 dk önce
    Koynunda Yılan Besleyenler Bir Gün, Kendisi de, Sokacağını Bilmelidir. Yoksa, Öğrenir. Örnek Fransa, Avrupa. Sırada ABD, Var.
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