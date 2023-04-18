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Siyaset Destici'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Buna millet izin vermeyecek!
Siyaset

Destici'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Buna millet izin vermeyecek!

Yeniakit Publisher
2023-04-18 20:10:00 -
Destici'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Buna millet izin vermeyecek!

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Maazallah bunların eline bir fırsat geçerse Suriye'nin kuzeyinde PKK devleti resmileşir. Yine Sayın Kılıçdaroğlu çıkıp 'Yerel yönetimler özerklik şartını ne pahasına olursa olsun getireceğim' diyor. Yani 'Türkiye'yi böleceğim, federasyon kurduracağım' diyor ama şunu bilsinler ki buna bu millet de biz de Cumhur İttifakı'mız da Cumhurbaşkanımız da izin vermedi ve vermeyecek" diye konuştu.

 

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Eskişehir Vilayet Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, ramazan ayının son günlerine girildiğini belirterek, Müslüman aleminin yaklaşan Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Türkiye'nin terörle ve teröristlerle mücadelesinin tüm hızıyla devam ettiğini dile getiren Destici, "Kime rağmen devam ediyor? PKK'nın uzantısı HDP'ye rağmen devam ediyor. 'Altılı masa'ya rağmen devam ediyor. ABD'ye rağmen devam ediyor. Batı'ya rağmen devam ediyor. Emperyalistlere rağmen devam ediyor. Bir terörist kalmayıncaya kadar da devam edecek." diye konuştu.

Kuzey Irak'ta "girilemez" denilen mağaralara da girilerek oradaki teröristlerin tesirsiz hale getirildiğini vurgulayan Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hem sınırlarımız içerisinde hem sınırlarımız dışında terörle mücadele devam ettiriliyor. Suriye'nin kuzeyine yönelik düzenlenen harekatlarla da emperyalistlerin desteğiyle orada PKK'ya, PYD'ye, YPG'ye bir terör devleti kurdurmaya çalışanlara da bu devletimiz fırsat vermedi ve vermeyecek Allah'ın izniyle. Bakın Sayın Kılıçdaroğlu ve onun yardımcıları ne diyor? 'Güneyimizde bir başkası olacağına PYD olsun, YPG olsun' diyor. Ben de buradan memleketim Eskişehir'den sesleniyorum. Ey Kılıçdaroğlu. Cumhurbaşkanı adayı olmuşsun da PYD'nin, YPG'nin PKK olduğunu bilmiyor musun? Biliyorlar. Biliyorlar ama işbirliği içinde oldukları için göz yumuyorlar."
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Mustafa Destici, 14 Mayıs seçimlerinin önemine işaret ederek, "Maazallah bunların eline bir fırsat geçerse Suriye'nin kuzeyinde PKK devleti resmileşir. Yine Sayın Kılıçdaroğlu çıkıp 'Yerel yönetimler özerklik şartını ne pahasına olursa olsun getireceğim' diyor. Yani 'Türkiye'yi böleceğim, federasyon kurduracağım' diyor ama şunu bilsinler ki buna bu millet de biz de Cumhur İttifakı'mız da Cumhurbaşkanımız da izin vermedi ve vermeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Eskişehir'de bulunan nadir toprak elementine de değinen Destici, "Bu madenler bu zamana kadar çıkarılmadı ama işte bugün çıkartılıyor ve perşembe günü de Karadeniz gazımız inşallah çıkartılacak ve ülkemize vatandaşımıza verilecek." ifadesini kullandı.

Destici, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin yapılacağını hatırlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ben inanıyorum ki Eskişehir bugüne kadar verdiği desteğin çok üzerinde bir destek verecek ve Cumhurbaşkanımızı birinci turda cumhurbaşkanı seçtireceğiz. Biz Cumhur İttifakı olarak, Büyük Birlik Partisi olarak şahsım, camiam ve arkadaşlarımla sonuna kadar Cumhurbaşkanımızın birinci turda seçilmesi için gayret ettik ve etmeye devam edeceğiz, inşallah seçilecek. İkinci sandıkta da milletvekili seçimi yapılacak. Orada da yine inanıyorum ki Cumhur İttifakı partilerimiz sizlerin desteğiyle yine birinci çıkacak ve Meclis'teki çoğunluğunu artırarak devam ettirecek."

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