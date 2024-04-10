Destici'den İsrail çağrısı! Topyekün ambargo uygulanmalı

Destici, Eskişehir'in Günyüzü ilçesindeki Merkez Camisi'nde bayram namazını kıldıktan sonra açıklamalarda bulundu.

İslam İşbirliği Teşkilatı'na seslenen Desitici, "İsrail'e karşı topyekun bir ambargo uygulamamız lazım." dedi.

Mustafa Destici şunları söyledi:

"Ekonomik, siyasi, kültürel bütün ilişkilerimizi Gazze'de katliamlar durana, tam barış sağlanana ve siyonist İsrail işgal ettiği topraklardan geri çekilinceye kadar sonlandırmalıyız. Ancak bu şekilde İsrail'e bu bir ihtar olur ya da ABD başta olmak üzere bütün Batı ülkelerine ciddi bir anlamda uyarı olur.

Elbette ki Türkiye şu anda bunun lokomotifliğini yapmaktadır. Son olarak ticaretle ilgili kısıtlamalar da getirilmiştir. Zaten baştan beri var olan kısıtlamalar biraz daha artırılmıştır. Bu konuda Türkiye'nin hassasiyetinin yükselerek devam edeceğini ifade etmek istiyorum. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın bütün üyelerinin ortak bir karar alarak İsrail'le ekonomik, kültürel, siyasi bütün ilişkilerini dondurması lazım. Ne zamana kadar? İsrail işgal ettiği Filistin, Gazze topraklarından çekilip katliamlarını durdurana kadar."

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