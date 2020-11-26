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Gündem Destici'den iş yeri kapanan esnaflarla ilgili hükümete çağrı
Gündem

Destici'den iş yeri kapanan esnaflarla ilgili hükümete çağrı

BBP Lideri Mustafa Destici, "Kovid-19'la mücadele kapsamında işini kaybeden veya iş yeri kapanan esnaflarımızla ilgili çare üretilmesi zaruridir." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-26 21:32:00 -

BBP Lideri Mustafa Destici, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında işini kaybeden yahut iş yeri kapanan esnaflarla ilgili hükümete çağrıda bulundu.

Destici, "Maalesef bu virüs canımızı yakmaya devam ediyor. Hastanelerimizin hizmet veremeyecek noktaya gelmemesi için gerekli görüldüğü takdirde yeni kısıtlamalara gitmekte de tereddüt edilmemeli." dedi.

BBP Lideri, sözlerinin devamında şunları kaydetti:

"Ancak bu tedbirler noktasında kapattığımız esnafmızla ilgili bir çare üretme zorunluluğu vardır devleti yönetenlerin. Bizim teklifimiz: Bir, esnafın doğalgaz, su, elektrik gibi faturaları en az 6 ay süre ile ertelenmeli.

İki, esnafa hibe ve faizsiz kredi desteği yapılmalı.

Üç, işçilere yapılan ödenek miktarı artırılmalı.

Dört, Nisan 2020'den sonra işe girip de ücretsiz izne ayrılan işçiler de aynı ödenekten faydalanmalı. Krediler, gerçek ihtiyaç sahibi olan esnafa, fatura, kira ve mal karşılığı verilmelidir. Pandemiden etkilenen esnafa, tüccara, üreticiye faizsiz verilmeli. Bankalar pandemi döneminde de kar yapmış. Vatandaş batıyor, banka kar ediyor. Türkiye ekonomisi %10 küçülüyor, bankalar %20 kar artışı açıklıyorlar. Pandemiden en çok etkilenen; hizmet, ulaşım, turizm sektörlerinde düşen iş oranında gerekli yardım ve iyileştirme mutlaka yapılmalıdır.

Devlet neyi varsa bugün zorda kalan için harcayacak. Biz belli bir süre yatırımları durduracağız. Yoldur, köprüdür, inşaattır, durduracağız, ne zamana kadar, pandemi bitene kadar neyimiz varsa hepsini vatandaşımıza vereceğiz. Zorda kalan ihtiyaç sahibi olan esnafımıza, işçimize, memurumuza, köylümüze, çiftçimize, üreticimize, sanayicimize, imalatçımıza vereceğiz. Zaman o zaman. 6 ay gibi bir süre gözüküyor önümüzde, 6 ay bunu yapacağız. Tek önceliğimiz bu olacak."

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