Destici'den Filistin'e destek açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Filistin'in Gazze yönetiminin, siyonizme, işgale ve zulme karşı verdiği haklı mücadelesini sonuna kadar desteklediklerini bildirdi.

Destici, yazılı açıklamasında, "Filistin'in Gazze yönetiminin, 'Kudüs ve Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir' diyerek, siyonizme, işgale ve zulme karşı verdiği haklı mücadelesini sonuna kadar destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Her zaman mazlum Filistinli kardeşlerinin yanında olduklarını belirten Destici, şunları kaydetti:

"Lakin sivillere yönelik saldırılar kimden gelirse gelsin ve kime karşı yapılırsa yapılsın kabul edilemez olduğunu belirtiyor, İsrail'i, Filistin'in bağımsızlığı ve Mescid-i Aksa'nın, İslamiyet ve Filistin için kutsallığına saygı göstermeye davet ediyoruz.

Siyonist İsrail'in Gazze'de hedef gözetmeksizin sivil yerleşim yerlerine yönelik gerçekleştirdiği insanlık dışı saldırıları lanetliyor ve bu saldırılarda hayatını kaybeden yüzlerce kardeşimize yüce Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum."

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