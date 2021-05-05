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Siyaset Destici'den Erdoğan'a saldıran küstah CHP'liye tepki!
Siyaset

Destici'den Erdoğan'a saldıran küstah CHP'liye tepki!

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanına hakaret teşkil eden sözler sarf eden CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'ya tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-05 16:24:00 -
Destici'den Erdoğan'a saldıran küstah CHP'liye tepki!

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanına hakaret teşkil eden sözler sarf ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'yu, "Bu nefret söylemini, bu siyasi hırsla ağızdan çıkmış sözleri yanlış buluyorum, lanetliyorum. Hiçbir siyasetçinin ağzından çıkmaması gereken sözler." diyerek eleştirdi.

Parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendiren Mustafa Destici, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Irak'ın kuzeyindeki üs bölgesine yaptığı ziyaret nedeniyle Irak Dışişleri Bakanlığının Türkiye'ye nota vermesine tepki gösterdi.

Akar'ın bu ziyaretinden terör örgütlerinin rahatsız olduğunu belirten Destici, "Ama onların sözcülüğünü Irak Hükümeti yapmıştır. Ama Irak hükümeti ve onun arkasındaki güçler şunu bilsinler ki, terör orada var olmaya devam ettiği sürece, oradan Türkiye'ye saldırmaya devam ettiği sürece biz seyretmeyeceğiz. Bizim seyredeceğimizi de hiç kimse beklemesin, bugün de yarın da gereğini yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirleri değerlendiren Destici, Türkiye'nin, dünyanın en fazla aşı yapan 7'nci ülkesi olduğunu söyledi.

En son alınan tam kapanma kararıyla vaka ve hasta sayılarında ciddi düşüş görüldüğünü aktaran Destici, "Önümüzdeki günlerde iş bu ciddiyetle sürdürülürse düşüşlerin bu hızla devam etmesini bekliyoruz." görüşünü paylaştı.

Salgınla mücadele sürecinde çıkarılan genelgelerin eleştirildiğini ifade eden Mustafa Destici, "Öyle muhalefet anlayışına sahip kesimler var ki, 'çiftçi, sebze ve meyve üreticisi mağdur olsun, ürünü elinde kalsın çöpe dökülsün o süreçten de hükümet zarar görsün, oy kaybetsin', ümitlerini buraya bağlamış, böyle yıkıcı, yıpratıcı bir muhalefet kesimi var Türkiye'de." dedi.

Cumhurbaşkanına hakaret teşkil eden sözler sarf ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'yu da eleştiren Destici, "Bu nefret söylemini, bu siyasi hırsla ağızdan çıkmış sözleri yanlış buluyorum, lanetliyorum. Hiçbir siyasetçinin ağzından çıkmaması gereken sözler." dedi.

BBP Lideri Mustafa Destici, bunların, toplumsal barışa zarar verdiğini, siyasi partiler arasında asgari düzeyde olması gereken ilişkileri yok ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Terör örgütlerine, terör örgütünün siyasi partisine 'suç örgütü' diyemeyenler, seçilmiş cumhurbaşkanı ve hükümete 'suç örgütü' deme hadsizliğini ve yanlışlığını yapıyorlar. Suç örgütü arıyorsanız, önce ittifak ortağınız HDP'ye bakacaksınız. Sizin hemen yanı başınızda suç örgütü. Ona suç örgütü diyemiyorsunuz, ama milletin yüzde 50'den fazlasının oyuyla seçilmiş Cumhurbaşkanını suç örgütü lideri olarak tanımlayacaksınız. Bu çirkin ve ayıp bir şey."

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