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Destici'den Abdullah Gül açıklaması

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici 'Sayın Gül'ün şu muhasebeyi yapması lazım. 2007'ye dönmesi lazım. O dönem 367 krizi vardı. O dönemde kardeşim diye kendisini aday gösteren bir Erdoğan var. 367 krizini çözen Devlet Bahçeli var.' dedi.

25 Nisan 2018 Çarşamba 11:13

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'la görüşmesi sonrası Abdullah Gül' 367 krizini hatırlattı ve 'Geçmişe bakıp karar ver' çağrısı yaptı.

BP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'la görüşmesi sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. Destici, 'Cumhur ittifakının yanında olacağımızı söyledik. İttifaka fitne sokmaya fırsat vermeyiz.Bu hafta Cumhurbakanımız ile görüşeceğiz' dedi.

ABDULLAH GÜL DÖNÜP GEÇMİŞE BAKMALI

Gazetecilerden gelen Abdullah Gül sorusu üzerine Destici şunları şöyledi:

"Sayın Gül Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli siyasetçilerden birisi. Onun çok yıpratılmaması gerektiğini düşünüyorum. Sayın Gül'ün şu muhasebeyi yapması lazım. 2007'ye dönmesi lazım. O dönem 367 krizi vardı. O dönemde kardeşim diye kendisini aday gösteren bir Erdoğan var. 367 krizini çözen Devlet Bahçeli var. Hiç tereddüet etmeden sayın Gül'ü destekleyen Büyük Birlik Partisi var. Diğer tarafta sayın Gül'ün seçilmemesi için her türlü krizi çıkaranlar var. Bu muhasebeyi yapacaktır. Bu tecrübeye sahip siyasetçidir. Buradan bu beklentileri tatmin edecek bir karar olacağını düşünüyorum"

 

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 11:13
  1. Mustafa Destici

YORUM YAZ

  • bekirbekir1 sa önce
    Küfür birleşti müslümanlıar çok akıllı ve uyanık olsunlar.Bu ingiliz abdul tam bir ikiyüzlü çıktı.Küfür cephesinde yerini alsın bakalım millet olarak ona 24 haziranda çok güzel final yapıp siyasi tarihin kirli çöplüğüne göndereceğiz yazın bir kenara...
  • M.E.AM.E.A1 sa önce
    kusura bakma sayın destici sen güzel konuşuyorsun ama, onları yem diye sayın erdoğanın önüne çıkaranlar,geçmişi düşünmesin diye onlara ilaç içiriyorlar,geçmişle ilgili olanları hatırlamasınlar diye hafızayı siliyorlar,onları piyasaya sürenler bu ülkeyi düşünmez ne elde edeceğine bakar
  • fakifaki1 sa önce
    BUDA BOROZANCILIĞA BAŞLADI
  • nn1 sa önce
    NE İKİLİ GÜL BÖYLE BİR HARAKETEKATILMASI TEK KELİMEYLE NANKÖRLÜK VEHAİNLİK BİR ZAMANLARBU KAPILARIBU ZİHNİYETİN TUZAKLARINI KURDUĞUBARİKATLARI AŞMAK İÇİNCANLA BAŞLA CALİSAN ÇABALAYANYOL ARKADAŞINA İHANET AJAN VE IGRENCDAVRANIŞÇOKSIKINTILI BİR ZAMANDA DARBE VURMAYA ÇALIŞMAKBU OYUNU BAZI GAVURAJAN FİLİMLERİ DEGÖRÜYORUZ BUNA MÜSAMAHA VE SABRIMIZ KALMADILANET OKUMAKTAN BAŞKA ELİMİZDEN GELEN YOK
  • ÖzkanÖzkan1 sa önce
    Dogru söylüyon , galiba Fetöcü mü ? Kendi aklinla davranmiyor!!! Fetöcülerin hareketlerini cekiyo , soruldugunda ben bilmem , belki, ben anlamam gibi kivirtiyor bu hareketi Fetöcüler yapiyor!!!!
  • Yunus16Yunus161 sa önce
    SEN DE BİRŞEY BİLİYORUM DİYE KONUŞMA? AGÜL EN ÖNEMLİ SİYASETÇİ FALAN DEĞİL. ERDOĞAN IN SAYESİNDE 7 YIL CUMHURBAŞKANLIĞINDA OTURDU OTURDU. SEZER DEN FARKLI NE YAPTI, O DA 7 YIL OTURDU. BİZE OTURAN SİNSİ LİDER LAZIM DEĞİL.LİDER= CESUR, KARARLI, HIZLI OLUR.ALLAH AŞKINAHANGİ ÖZELLİK AGÜL DE VAR. TESTİCİ BU ÖZELLİKLERDEN SENDE VAR MI?? NUMAN DAN SONRA KİM SENİ ORAYA GEÇİRDİ, TALİMAT NEREDEN GELDİ
  • HasanHasan1 sa önce
    Hayırdır buda ikili οynamaya başladı.
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