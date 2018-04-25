Destici'den Abdullah Gül açıklaması

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'la görüşmesi sonrası Abdullah Gül' 367 krizini hatırlattı ve 'Geçmişe bakıp karar ver' çağrısı yaptı.

BP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'la görüşmesi sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. Destici, 'Cumhur ittifakının yanında olacağımızı söyledik. İttifaka fitne sokmaya fırsat vermeyiz.Bu hafta Cumhurbakanımız ile görüşeceğiz' dedi.



ABDULLAH GÜL DÖNÜP GEÇMİŞE BAKMALI

Gazetecilerden gelen Abdullah Gül sorusu üzerine Destici şunları şöyledi:

"Sayın Gül Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli siyasetçilerden birisi. Onun çok yıpratılmaması gerektiğini düşünüyorum. Sayın Gül'ün şu muhasebeyi yapması lazım. 2007'ye dönmesi lazım. O dönem 367 krizi vardı. O dönemde kardeşim diye kendisini aday gösteren bir Erdoğan var. 367 krizini çözen Devlet Bahçeli var. Hiç tereddüet etmeden sayın Gül'ü destekleyen Büyük Birlik Partisi var. Diğer tarafta sayın Gül'ün seçilmemesi için her türlü krizi çıkaranlar var. Bu muhasebeyi yapacaktır. Bu tecrübeye sahip siyasetçidir. Buradan bu beklentileri tatmin edecek bir karar olacağını düşünüyorum"