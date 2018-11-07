0553 313 94 23
impression

Destici'den ABD'nin kararına sert tepki! 'Dünyanın kaderi bir ülkenin çıkarlarına bırakılamaz'

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, ABD'nin İran'a yönelik tekrar ambargo başlatmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Destici, "Yakın zamanda ülkemize yaptırımlar uygulayan, onlarca yıl teröre en büyük desteği veren ABD'nin, İran'a karşı uyguladığı bu yaptırımlar, tabiri caizse zorbalıktır. Dünyanın kaderi bir ülkenin çıkarlarına bırakılamaz." dedi.

07 Kasım 2018 Çarşamba 13:57
Destici'den ABD'nin kararına sert tepki! 'Dünyanın kaderi bir ülkenin çıkarlarına bırakılamaz'

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Çin'in, Doğu Türkistan'da, Müslüman Türk nüfusunu azaltmaya yönelik bir politika izlediğini söyledi.

Doğu Türkistan'da, Çin'in politikasının "Türklüğü ve Müslümanlığı kamplarda eriterek yok etmek üzerine kurulduğu"nu ifade eden Destici, "Çin'in bugün geçmişteki Hitler'den ne farkı vardır? Ha bedenini eritmiş sabun yapmışsın ha öz benliğini, kimliğini eritip yok etmişsin. Biz bunun ikisinin de asimilasyon ve soykırım olduğunu buradan haykırıyoruz." diye konuştu.

Yeni enerji savaşları

Doğu Akdeniz ve Ege bölgelerinin önemine değinen Destici, bu bölgelerin yeni enerji savaşları konusunda stratejik öneme sahip olduğunu belirtti.

ABD ve İsrail'in, Kıbrıs'a yönelik, Türkiye'siz birtakım hesaplar yaptığını dile getiren Destici, "Türkiye Cumhuriyeti olarak, Allah'ın izniyle bu oyunları bertaraf edeceğiz ve gerekirse en büyük riskleri almak adına, ülkemize doğru namlularını çeviren tüm düşman donanmalarını denizin dibine yollayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları

ABD'nin, İran'a yönelik yaptırım kararına tepki gösteren Destici, kararın uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve dünya üzerindeki diğer devletleri hiçe sayarak alındığını vurguladı.

Destici, ABD'nin yaptırım kararını tanımamaları için Türkiye başta olmak üzere, dünya devletlerine çağrıda bulunarak, "Yakın zamanda ülkemize yaptırımlar uygulayan, onlarca yıl teröre en büyük desteği veren ABD'nin, İran'a karşı uyguladığı bu yaptırımlar, tabiri caizse zorbalıktır. Dünyanın kaderi bir ülkenin çıkarlarına bırakılamaz." ifadesini kullandı.

PKK ile mücadele

Güvenlik güçlerinin tüm unsurlarıyla PKK terör örgütüne karşı 7 gün 24 saat mücadele ettiğine dikkati çeken Destici, "İki yıl öncesine kadar içeride toplamı 10 bine yaklaşan bir silahlı terörist mevcuduna dayalı PKK kapasitesinin, mevcut olarak bin kişinin altına düşmüş olduğu açıklamalar ve bilgiler gurur vericidir." dedi.

Türkiye'nin, Fırat'ın doğusunda bir oluşuma asla izin vermeyeceğinin altını çizen Destici, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Afrin'e operasyon düzenlendiği gibi Fırat'ın doğusuna da benzeri operasyonlar düzenleyerek, terör örgütü uzantılarından bölgeyi başarılı bir şekilde temizleyeceğine inandıklarını aktardı.

Öte yandan Destici, TBMM'de 5 parti grubunun ortak önergeleriyle down sendromlu, otistik ve diğer gelişim bozukluklarına sahip bireylerin ve ailelerinin sorunlarının çözümü amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasının, tarihe geçtiğini belirtti.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 13:57
  1. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici
  2. ABD iran ambargosu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Afganistan'da saldırı: 3 polis öldü
    1. Afganistan'da saldırı: 3 polis öldü
    2. Kayserispor Teknik Direktörü Sağlam:..
    3. Mutfakta kolaylıklar
    4. Hüseyin Avni Mutlu hangi cezaevine..
    5. Görüşme iptal mi edildi! Rusya'dan..
    6. İskemik atak nedir?
    7. Ereğli'de can pazarı! Yaralılar var
    8. Ekmekte israfı önleyecek hamle
    9. Engelli Elif'in korkunç sonu! Beline..
    10. Bomba alarmının nedeni belli oldu
    11. Üfürürsün dumanı çekersin cezanı
    12. Bakan Akar'dan bedelli askerlik..
    13. Atak'a milli çözümler güç katacak
    14. Bu fotoğraf başlarını yaktı! Hepsi..
    15. Nijerya'da 16 asker kayboldu!
    16. Her yaprak elbette solacak
    17. Eski İstanbul Valisi Avni Mutlu..
    18. AK Parti oyları o ilçelerde uçuşa geçti
    19. Nwakaeme kayıplarda!
    20. Bir zamanlar 'kahve'
    Resmen açıklandı! Türkiye'in en büyüğü iflas etti
    Resmen açıklandı! Türkiye'in en büyüğü iflas etti
    Suriye’de terör örgütü hortladı! PKK ile çatışmaya başladılar
    Suriye’de terör örgütü hortladı! PKK ile çatışmaya başladılar
    ABD'nin yaptırımları sonrası İran'dan Türkiye hamlesi
    ABD'nin yaptırımları sonrası İran'dan Türkiye hamlesi
    Türkiye'de üretiliyor! Dünya devleri sıraya girdi
    Türkiye'de üretiliyor! Dünya devleri sıraya girdi
    İnternetten satmaya başladılar! Alan da satan da suç işliyor
    İnternetten satmaya başladılar! Alan da satan da suç işliyor

    Günün Karikatürü

    7 Kasım 2018
    Hainin öldürüldüğünü duyunca böyle sevindi
    Hainin öldürüldüğünü duyunca böyle sevindi
    Dayanamayıp şikayet etti! Ölümüne dayak
    Dayanamayıp şikayet etti! Ölümüne dayak