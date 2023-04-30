Destici 'Tito artığı' sözleri hatırlatılınca sert konuştu

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici verdiği mülakatta, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'a yönelik olarak yapmış olduğu "Adam Tito artığı" açıklamasının ve bazı Balkan derneklerinin kendisine gösterdiği tepkilerin hatırlatıldığı Destici, elini masaya vura vura konuştu.

"Tito bu milletin inancını işaret etmiyor"

Destici, Tito sözünden rahatsız olanları anlamadığını belirterek, "Tito zihniyetini nedir? Marksist, Lenist ve ateist bir anlayış. Bundan rahatsız olandan ben de rahatsız olurum. Kimse kusura bakmasın. O zihniyet bu milleti ifade etmiyor. Bu milletin inancını, kültürünü, dinini ifade etmiyor. Bir kere Tito kim? Tito Boşnak mı ki Boşnaklar ya da Balkan Türkleri rahatsız? Tito dediğin Marsist, Leninist düşüncede olan Sırp ve Hırvat karışımı melez birisi. 27 yıl boyunca komünist bir rejimle kimlikleri yok ederek, tamamen kimliksizleştirerek aynı Sovyet Rusya'sı gibi Yugoslavya'yı yönetmiş birisi. Yani bundan niye rahatsız oluyorlar?" ifadelerini kullandı.

"Bosnalı kardeşlerimizle aramıza kimse giremez"

Destici kendine tepki gösteren Balkan derneklerini de eleştirerek şunları söyledi: "Tepki verenler de sanki bütün Balkan dernekleri ve Boşnaklar gibi gösteriyorlar. Biz Bosna savaşı devam ederken Şehit Muhsin Yazıcıoğlu ile cephedeydik. Bu dernek başkanlarından birinin yazdıkları da ortada. O dönemde BBP'nin bize yardıma geldiğini ve hatta silah gönderdiğini unutmadık. Biz cephedeydik. Bosnalı kardeşlerimizle biz dostuz. Kimse aramıza giremez."

"Laf söyleyenin alnını karışlarım"

Ekrem Baş'a ayrıca tepki gösteren Destici, "Kendisi zaten o düşüncede ve bunu doğruluyor. Peki nereden aday oldu? Geçtiğimiz 2018 yılında PKK listesinden, HDP'den seçime girerek vekil oldu. Yahu PKK'yı destekleyen, PKK ile yürüyen, PKK'nın listesinden milletvekili seçilen birisine laf söylüyorum. Balkan derneği diye solcu birileri dernek kurmuş ve bunlar tepki gösteriyor. Ya ben Evlad-ı Fatihan olarak bildiğim ve inandığım, kendimden daha çok eğer verdiğim ve orada bedel ödemiş biriyim. Türklük ve Müslümanlık adına. Bırakın bunlara laf söylemeyi, laf söyleyenin alnını karışlarım. Ama PKK ile kol kola giren, PKK listesinden milletvekili olmuş ve şu anda dahi PKK ile ittifak halinde olan birisi için dönüp BBP Genel Başkanını hedef alması yanlış. Balkanlar için her türlü fedakarlığı yapmış birine tepki veren varsa o dönsün aynada kendine baksın." dedi.

Kaynak: Haberler.com

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