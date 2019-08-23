Destici: Siyasi bölücülerin elinde şehit kanı var

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’den HDP ve destekçilerine sert eleştiri. Silopi’de 3 askerin şehit olması üzerine açıklama yapan Destici, şunları kaydetti: “Terörü ve terör örgütlerini destekleyen siyasi bölücülüğün adresi HDP’li sözde belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmalarını demokrasi, seçim, seçmenin tercihi gibi birtakım kelimelerin arkasına sığınarak eleştiren ya da ikircikli davranan siyasi partiler, onların sözcülüğünü yapan siyasetçiler şunu bilsinler ki, şehitlerimizin kanı sadece tetiği çeken teröristlerin ellerinde değil onlara her türlü desteği sağlayan, arka çıkan ve sahiplenen siyasi bölücülerin ellerinde de vardır. Demokrasi ve insan hakları konusunda gerçekten samimi iseler teröre, teröriste ve onların sözcülüğünü, savunuculuğunu yapan siyasi bölücülere karşı da birlikte net tavır gösterme kararlılığında olmalıdırlar.”