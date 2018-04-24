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Destici, Mahir Ünal ve Mustafa Şentop ile görüşecek

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal ve Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, saat 17.00'de BBP Genel Başkanı Destici ile görüşecek.

24 Nisan 2018 Salı 20:52
Destici, Mahir Ünal ve Mustafa Şentop ile görüşecek

AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı, saat 15.30'da başladı.

Toplantıda, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerine ilişkin sürecin ele alınması planlanıyor.

Bu kapsamda miting programları ve milletvekili aday adaylarına yönelik temayül yoklamalarının görüşülmesi beklenen toplantıda, 6 Mayıs'ta yapılacak AK Parti İstanbul İl Kongresi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı partinin seçim manifestosunun da değerlendirileceği öğrenildi.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 20:52
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