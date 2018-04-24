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Destici: Büyük Birlik Partisi'nin duruşu nettir

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Büyük Birlik Partisi'nin duruşu nettir. 16 Nisan'da nerede duruyorsak bugün de orada duruyoruz. İnşallah 24 Haziran'da da aynı yerde durmaya devam edeceğiz." dedi.

24 Nisan 2018 Salı 22:29
Destici: Büyük Birlik Partisi'nin duruşu nettir

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa  Destici, partisinin genel merkezi önünde gazetecilere açıklamalarda  bulundu.  16 Nisan referandumunda partisinin "Evet" oyu kullandığını anımsatan  Destici, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimiyle  Türkiye'nin yeni sistemle yönetilmeye başlanacağını ifade etti.   Seçimlerde "Cumhur İttifakı"na yönelik partisinin duruşunun net  olduğunu vurgulayan Destici, şöyle devam etti:   "İttifaklar yasal hale getirildi. Bunların da ittifak yapacak partiler  arasında bir mutabakata bağlanması, çerçevenin çizilmesi gerekiyor. Biz de  inşallah bugün ve bundan sonraki yapacağımız süreçler içerisinde bunları  konuşacağız, değerlendireceğiz. Büyük Birlik Partisi'nin duruşu nettir. 16  Nisan'da nerede duruyorsak bugün de orada duruyoruz ve inşallah 24 Haziran'da da  aynı yerde durmaya devam edeceğiz. Onun öncesinde de tabii ki bu ittifakla ilgili  görüşmelerimizi gerçekleştireceğiz."

  Dün TBMM Genel Kurulunun tartışmalı geçen 23 Nisan özel oturumuna da  değinen Destici, 23 Nisan özel oturumunda yaşananlardan dolayı rahatsızlığını  dile getirdi. 

  Destici, şunları söyledi:   "Buna fırsat verenleri, bu yolu açanları da Türk siyaseti adına hiç  hoş bulmadığımı ifade etmek isterim. Keşke orada sadece gündeme bağlı  kalınabilseydi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na yakışır bir konuşma  yapılabilseydi, Türkiye için milletimiz için daha hayırlı olurdu diye  düşünüyorum. Ama maalesef ana muhalefet partimizin Genel Başkanı kendisine hakim  olamadı. Daha sonra da sözcüleri onun izinden gittiler ve maalesef böyle bir  tabloyu yaşamak mecburiyetinde kaldık. İnşallah tekrarıyla karşı karşıya  kalmayız."

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 22:29
  1. BBP

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