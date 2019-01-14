Destekler ekonomiye güç verecek

Ekonomi Servisi

2019 yılına sakin giren piyasalarda geçen yılın olumsuz etkilerini silmeye çalışan kabine, açıkladığı müjdeli haberlerle her kesime yeni fırsatlar sundu. İki hafta içinde piyasada oluşabilecek kırılganlıklara karşı tedbir alan kabine, ekonomik destekleri kapsayan paketle, kamuoyunda ‘kriz olacak, ekonomi batacak’ tellallığı yapanlara da adeta tokat atmış oldu.

Destek paketinden neler çıktı?

1 - Asgari ücret desteği: 12 ay sürecek asgari ücret desteğinden 9 milyon çalışan yararlanacak. Desteğin yıllık maliyeti 13,5 milyar lira olarak açıklandı.

2- Çiftçiye destek: Ocak ayında yapılacak fark ödemesi buğday, mısır, çeltikte 550 milyon lira olacak. Buzağı desteği ödemeleri için 525 milyon lira, çiğ süt desteği ödemeleri için 340 milyon lira bütçe ayrıldı.

3- Elektrik faturası desteği: Sosyal yardım alan 2,5 milyonun üzerindeki haneye aylık 80 lira elektrik faturası desteği verilecek. Bunun yıllık maliyeti ise 2,4 milyar lira.

4- Futbol kulüplerine destek: Futbol kulüplerinin 14,5 milyar lira seviyesine ulaşan borçları Ziraat Bankası aracılığı ile yeniden yapılandırılıyor. Açıklamalara göre borç yükü, kulüplerin gelirinin 4 katına, varlıklarının ise 2,5 katına ulaşmış durumda.

‘İmar barışı’ sürüyor

5- İmar barışı devam ediyor: Geçen haftanın verilerine göre; 9,6 milyon vatandaşın başvuru yaptığı imar barışında süre ikinci bir uzatmayla 31 Haziran 2019’a kadar sürecek. 31 Aralık 2018 itibarıyla barış kapsamında vatandaşlar yaklaşık 15 milyar lira ödeme yaptı.

6- İşyerlerine sigorta desteği: 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran işyerleri için 3 puan olan sigorta prim desteği 5 puana çıkarılıyor.

7- KOBİ Değer Kredisi: Cirosu 25 milyon liranın altındaki KOBİ’lere toplam 20 milyar lira kredi sunuluyor. Kredinin geri ödenmesi ise altı ay ödemesiz olmak üzere üç yıl şeklinde planlandı.

8- Kredi kartı borçlularına fırsat: Aylık gelir karşılama koşuluna bağlı olarak kredi kartı ve kredili mevduat hesabı borcu olanlara Ziraat Bankası’ndan maliyeti düşük kredi desteği veriliyor.

9- Esnafa destek: Halkbank, 350 bin esnafa 22 milyar kredi desteği sağlayacak.

‘ÖTV ve KDV’ üç ay uzatıldı

10- ÖTV indirimleri devam ediyor: Otomotiv ve beyaz eşyada ÖTV, mobilya ve konutta KDV İndirimleri 31 Mart’a kadar üç ay daha uzatıldı. Ticari harçlardaki KDV indirimi ile tapu harçlarındaki indirim de üç ay daha devam edecek.

11- Taksit sayısı artışı: Kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek fiyatı 3 bin liraya kadar olan televizyon alımlarında 3 ay olan taksit sınırı 9 aya çıkarıldı.

Rekabet avantajı artacak

Ekonomistler, açıklanan destek ve teşviklerin ekonomik büyüme üzerindeki aşağı yönlü riskleri sınırlayarak kısa vadeli ekonomik görünüme olumlu katkı verebileceğini kaydediyor. İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Resul Kurt yaptığı değerlendirmede, "Teşvikler, istihdam artışı ve rekabet avantajı sağlıyor" diyerek şöyle konuştu: ’’Vergi ve sigorta primlerinin işverenler üzerindeki yükünü hafifletmek için getirilen teşviklerin istihdam artışına ve uluslararası firmalarla rekabette önemli bir avantaj sağlaması sayesinde de Türkiye son 15 yıldır ihracat rekorları kırıyor. Asgari ücrette 2016’da yapılan yüzde 30’luk artışın maliyetlerinin işverenler üzerinde mali külfet oluşturmaması için 2016’dan itibaren 2018 yılı eylül ayına kadar asgari ücret desteği uygulandı. Son yıllarda asgari ücretin enflasyonun oldukça üzerinde artırılması bir yandan çalışanlar yönünden olumlu etki yapmakla birlikte, işverenler açısından da istihdam maliyetlerini artırmıştı. İşte bu maliyet artışının bir kısmının devlet tarafından karşılanması için de asgari ücret desteği verilmişti. 2019 yılı için de asgari ücretin yüzde 26.05 artmasıyla birlikte eylül ayında sona eren asgari ücret desteği tekrar gündeme geldi. Bu olumlu bir gelişmedir.”