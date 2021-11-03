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Eğitim Destekleme kursu hangi sınıflara var?
Eğitim

Destekleme kursu hangi sınıflara var?

Kaçıncı sınıflar destek kurslarına gidecek? Pek çok öğrenci ve aile okullardaki destekleme kurslarına kaçıncı sınıfların gidebildiğini araştırıyor. Kaçıncı sınıflara destekleme kursu açılacak? Destekleme kursları ne zaman açılır?

Yeniakit Publisher
2021-11-03 21:39:00 -
Destekleme kursu hangi sınıflara var?

Öğrencilerin pek çoğu okullarda açılan destekleme kurslarına katılmak istiyor. Bu sebeple hangi sınıflarda destekleme kurslarının açılacağı merak ediliyor. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den açıklama geldi. Peki, kaçıncı sınıflara kurs açılacak?

Destekleme kursu hangi sınıflara var?

CNN Türk’te konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, destekleme kurslarına ilişkin müjde verdi. Bakan Özer, “İlave destek programları geliştirdik İlkokuldan 12. Sınıfa kadar öğrencilerimizin önceki kayıpları ile ilgili bir tekrar yapıldı tüm sınıf seviyelerinde tüm dersler ile ilgili. Daha sonra bizim akşamları destekleme uygulamamız var. 8 ve 12. sınıfların destekleme uygulamasını devreye aldık. Daha sonra 7 ve 11’i devreye soktuk. Geçen hafta kazanım değerlendirme uygulaması yaptık. Önümüzdeki hafta 15-19 Kasım tarihleri arasında bir haftalık tarih vereceğiz. Hem birinci dönemde birer hafta ara tatiller var. Burada müjde şu, tatilden sonra 6 ve 10. sınıflar içinde destekleme kurslarını açacağız” diye konuştu. 

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