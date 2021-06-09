Desteklediği teröristler, Rusya'ya zarar verdi: Ölü ve yaralılar var

Suriye'nin Haseke kentinde devriye gezen Rus askerlerinin mayına basması sonucu bir Rus askeri öldü, 3 asker yaralandı.

Yerel kaynaklara göre, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantılarından SDG ile Beşşar Esed rejimi arasındaki temas hatlarında zırhlı araç devriye atan Rus askerleri bir kara mayınının üstünden geçince patlama yaşandı. Olayda bir Rus askerinin öldüğü ve üç askerin de yaralandığı bildirildi.

SDG'nin yayın organlarından Hawar yaptığı açıklamada, kentin temas hattı üzerinde bulunan Esadiye köyünde Rus zırhlı aracının üstünden geçmesiyle mayının infilak ettiğini söyledi.

Al-Sharq Suriye web sitesinin bildirdiğine göre, Rus askerinin cesedinin Haseke'nin Al-Darbasiyah semtindeki bir hastaneye nakledildiğini, yaralı askerlerin nereye götürüldüğünün daha belli olmadığını bildirdi.

Yaralı askerlerin bulunduğu hastanede geniş güvenlik önlemleri alınırken, Rus helikopterleri patlamanın yaşandığı bölgeyi havadan kontrol etti.

Suriye'deki kayıpları ile ilgili genellikle sessiz kalan Rusya Savunma Bakanlığı'ndan olayla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Rusya'nın bölgedeki varlığı

Türkiye'nin terör örgütü YPG/PKK'ya karşı 9 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasıyla ABD askerlerinin Suriye'nin kuzeyinde boşalttığı bazı üslere Rus güçleri yerleşmişti. Rusya, o tarihten itibaren Fırat Nehri'nin doğusunda YPG/PKK işgalindeki bölgelerde üs sayısını artırarak varlığını güçlendirdi. Rusya'nın Haseke ve Rakka illeri ile Halep'in Münbiç ve Aynularab (Kobani) ilçelerinde YPG/PKK'lı teröristlerin işgalindeki alanlarda toplam 18 üs ve askeri noktada yüzlerce unsuru bulunuyor.

Kaynak: star.com.tr