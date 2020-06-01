Destek paketi bu hafta açıklanıyor! Konut ve otomobilde kampanya başlıyor

Akit Ekonomi

Corona virüsle mücadele kapsamında iş dünyasına büyük destek veren kamu bankaları, şimdi de vatandaşların ertelenen alımları için düşük maliyetli kredi vermeye hazırlanıyor. Vatandaşların çeyizden tatile kadar birçok alandaki ihtiyaçlarını karşılamak için finansman sağlanacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın belirttiği Yeni Destek Kredi Paketi ile hem bireysel kredi, hem de taşıt - otomobil kredisi için faiz oranları düşecek, konut kredilerinde de yüksek faiz indirimi bekleniyor.

Yerli üretim desteklenecek

Kamu bankaları, uzun vadeli konut kredisi verecek. Konut kredisinde bugüne kadar uygulanan en düşük faiz oranının geçerli olacağı bir paket hazırlandı. Orta gelir grubuna uzun vadede ve tarihi düşük maliyetlerle konut kredisi sağlanacak.

Vatandaşların birçok alandaki ihtiyaçları için uygun maliyet ve vadeyle kaynak sağlayacak olan kredi paketi aynı zamanda yerli üretimi destekleyecek.

Kamu bankaları öncülük edecek

Kamu bankalarının yürüttüğü çalışmalar kapsamında düşük maliyetli krediler, mobilya, elektronik ürünler, beyaz eşya, ev tekstili, bisiklet-motosiklet, çeyizlik eşya sektörleri için verilecek. Böylece hem vatandaşın sosyal ihtiyaçları uygun maliyetlerle finanse edilecek hem de bu sektörler desteklenmiş olacak. Turizm için de paketler hazırlanıyor. Yaş gruplarına özel tatil kredileri sağlanacak. Kredi, çalışanlar ve emekliler için ayrı koşullarda olacak. Emeklilere tatil ve seyahat için daha uygun maliyetli kredi verilecek.

Konut kredisinde tarihi fırsat

Kamu bankaları, uzun vadeli konut kredisi verecek. Konut kredisinde bugüne kadar uygulanan en düşük faiz oranının geçerli olacağı bir paket hazırlandı. Orta gelir grubuna uzun vadede ve tarihi düşük maliyetlerle konut kredisi sağlanacak.

Otomobil alacaklar için yeni kampanya

Türkiye’de üretilen otomobiller için kamu bankalarının geçtiğimiz aylarda yaptığı kampanyalar, daha uygun koşullarda yeniden hayata geçirilecek. Kamu bankalarının kredi paketlerini açıklamasının ardından özel bankaların da benzeri uygulamalara gitmesi bekleniyor.