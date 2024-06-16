Destede kâğıt biter, bunlarda oyun bitmez! CIA, FETÖ'nün başına onu oturtacak

Coşkun Başbuğ, son dönemde yaşanan siyasi gelişmeleri ve FETÖ'nün yeni yapılanma çabalarını ele aldı. Başbuğ, FETÖ'nün liderlik için yeni isimler belirlemeye çalıştığını belirtti. CIA'in Fethullah Gülen sonrası liderlik için adı geçen teröristleri fişlediğini ifade eden Başbuğ, FETÖ'nün yeni liderlerle örgütü yeniden yapılandırma planlarına dikkat çekti. İşte Başbuğ'un Star'daki yazısı:

"Son zamanlarda yaşananlar hepimize bu soruyu sorduruyor.

Neler oluyor?

Evet son zamanlarda yaşadıklarımızla ezberler yıkılıyor, bildik doğrular yerle bir ediliyor, ummadığınız yerlerden ummadığımız sesler geliyor, hayalini dahi kuramayacağımız gelişmeler birbiri ardına yaşanıyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Örnek mi?

Bir bakıyorsun hiç tahmin etmeyeceğin yerlerden Kavala'ya özgürlük sesleri yükseliyor.

Bir bakıyorsun hiç tahmin etmeyeceğin yerlerden Ak Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ittifakı neden olmasın diyenler çıkıyor, bu sürece destek verdiği iddia edilen bir takım sahte isim listeleri elden ele gezdiriliyor.

Bir bakıyorsun hemen ardından CHP genel başkanı Özgür Özel sürpriz bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret ediyor.

Oysa Kavala tescilli casus.

Oysaki Ak Partinin ve CHP'nin temel ilkelerde buluşma şansı asla yok.

Oysa CHP'nin siyasi çizgilerinde hiçbir değişiklik yok.

Hal böyle olunca da haklı olarak acaba bu yapılan ziyaret samimi mi yoksa Ekrem İmamoğlu'nu ekarte etme manevrası mı diye sormadan edemiyorsun.

Bu olanlar birbiri ardına yaşanınca acaba bilmediğimiz bir şeyler mi var, birileri bir oyun mu planlıyor diye şüpheye düşmeden edemiyorsun.

Bence sorgulayın, şüpheye düşün...

Zira bu olanlar çok da normal şeyler değil.

Birileri eğer çıkıp da yıllardır uyum için de işleyen Ak Parti-MHP ittifakı yerine bir araya gelmesi asla mümkün olmayan Ak Parti-CHP ittifakını öneriyorsa bunun arkasında kripto bir aklı, bunun arkasında ona hizmet eden bir yapıyı mutlaka arayın, bu işin içinde kurulan derin oyunu mutlaka görün.

Yeni kurulan oyunu geçtiğimiz gün yazdım.

Hatırlayalım...

Son günlerde bana göre oyunların en büyüğü FETÖ de kuruluyor.

Bir önceki yazım da kurulmak istenen oyunu anlatmaya çalıştım.

Yazı çok ilgi gördü ve birçok okurum sosyal medya paylaşımlarında yazıyı "mutlaka okunmalı" notu düşerek paylaştılar.

Bu okurlarımın hassasiyetine saygımdan yazıda yazamadığım ya da yazdığım ama önemli gördüğüm yerleri burada tekrar kaleme alacağım.

İşte bu bilinçle tekrar uyarıyorum...

FETÖ'nün Fethullah sonrası yapılandırılma işlemleri başladı.

CIA şu an Fethullah'ın yerine liderlik için adı geçen tüm teröristlerin fişini çekerek tamamını çöplüğe atacak.

Yapının tabanındaki çoğunluk teröristleri ise davaya inanan ama örgütün tepe kadroları tarafından kandırılmış masum ve mağdur insanlarmış gibi pazarlayacak.

Sözde aklayarak yeniden servis ettiği bu teröristlerin başına da adı hiç duyulmamış, adı hiç yıpranmamış birini oturtup örgüte yeniden iş başı yaptıracak.

Bu çalışmalar ve algı operasyonları başladı.

Şişeden çıkan cin misali birden videoları pazarlanan yeğen(!) Ebu Seleme şöyle diyordu bu algı oyununda;

"Binelim uçağa.

En öne ben oturacağım, amcamın elini ben tutacağım.

200 adam bineceğiz uçağa gideceğiz.

Yatacaksak biz yatalım.

Neden orada yüzlerce insan boşuna yatıyor."

Görüldüğü gibi yukarıda birkaç örneğini verdiğim söylem ve görüntüler eşliğinde yıllardır her türlü ihaneti yapan, hırsızlık, sapkınlık, cinayet, tuzak kurmak, yalan söylemek, iftira atmak gibi her türlü pisliğe bulaşmış örgüt birden insan(!) kesiliverdi.

Koro halinde bütün ihanet şebekeleri şu şeytani oyunu işlemeye başladılar. "Liderlerimiz yanlış yolda ama biz cemaat olarak doğru yoldayız. İyi niyetimiz suiistimal edildi, kandırıldık. Bundan böyle bu pisliklerden kurtulmuş vaziyette yolumuza devam edeceğiz."

Önümüzdeki süreçte; bu söylemlerin arttığı, bol bol böylesi mesajların paylaşıldığı videolarla, görüntülerle karşılaşacağız.

Aman dikkat birileri her alanda yumuşama, öpüşme koklaşma geçmişle barışma geçmişe sünger çekme gibi masalları pazarlamanın derdinde.

Asla şüphe etmeyin bunların her biri bir oyunun parçası.

Ne demişler...

"Destede kâğıt biter Amerika'da oyun bitmez." "