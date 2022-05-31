Destan bugün sezon finali mi yapacak?
ATV ekranlarında yayımlanan Destan dizisinin sezon finalinin ne zaman olacağı araştırılmaya başlandı. Destan sezon finali bugün mü? Destan sezon finali yaptı mı?
Son yıllarda tarihi dizilere olan ilgi arttı. ATV ekranlarında yayımlanan Destan dizisinin sezon finali yapıp yapmadığı merak ediliyor. Peki, Destan final yaptı mı?
Destan bugün sezon finali mi yapacak?
Destan dizisinin yeni bölümleri her hafta salı akşamları ekrana geliyor. Dizinin sezon finali 26.bölümle birlikte yapılacak. Destan'ın sezon finali 7 Haziran Salı akşamı ekrana gelecek.
31 Mayıs Salı akşamı ise dizinin 25.bölümü ekrana gelecek.
Destan dizisinin konusu ne?
Destan dizisi Türklerin İslamiyeti seçmeden önceki yıllarda geçiyor ve büyük bir aşk hikayesini anlatıyor. Orta Asya'nın çetin bozkırlarında Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı savaşçı dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı dizinin konusunu oluşturuyor.